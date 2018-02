La Auténtica Defensa. Edición del martes, 06/feb/2018 Nuevo sistema de Becas Progresar para estudiantes







Mariano Raineri, Gerente de Anses Campana, brindó detalles del nuevo sistema de becas progresar que reemplaza al existente. "Este nuevo sistema de becas viene con importantes cambios para beneficiar a los estudiantes de entre 18 y 24 años y que asistan a instituciones públicas. Este cambio genera la necesidad que todos los aspirantes a las Becas deben inscribirse, aun si ya eran beneficiarios de PROGRESAR, pudiendo hacerlo desde el 1º de febrero" comento Raineri "Ante nada debemos destacar que si bien el programa pasa al Ministerio de Educación de la Nación, la ANSES seguirá realizando la liquidación y pago de todos los becarios y asistirá en la inscripción a los alumnos de educación obligatoria (primaria, secundaria y educación especial) y de los cursos de formación profesional." Destaco el gerente local "Los alumnos de educación superior, deberán inscribirse mediante de la web de Becas PROGRESAR, y si no cuentan con pc o acceso a internet pueden acercarse a la UDAI que hemos dispuesto dos pc para que puedan ser usadas a tal efecto", concluyo el Dr. Raineri Entre lo más destacado el Dr. Mariano Raineri dejo algunas consideraciones a tener en cuenta por los aspirantes a las becas: - Atento a que se prevé una comunicación activa con el becario en los distintos momentos del proceso (adjudicación, pago, ventanas de inscripción, etc.), es importante incorporar emails y celulares válidos al momento de la inscripción. - Una de las modificaciones en el nuevo proceso de inscripción, es la posibilidad de que el aspirante pueda seleccionar la Boca de Pago de su preferencia. BECAS PROGRESAR Becas de estudio para los siguientes niveles: - Obligatorio (primario, secundario y educación especial) - Superior (terciario, universitario y formación docente) - Formación Profesional de cursos autorizados por el Ministerio de Educación DESTINATARIOS Jóvenes que cumplan estas condiciones: - Tener entre 18 a 24 años inclusive. Los estudiantes avanzados (que no sean ingresantes a la carrera) de nivel superior pueden tener hasta 30 años inclusive. - La suma de sus ingresos y los de su grupo familiar no debe superar los 3 salarios mínimos, vitales y móviles. - Argentinos nativos o naturalizados con DNI. Para aplicar a nivel obligatorio pueden ser residentes con una residencia legal en el país no inferior a CINCO (5) años. - No recibir planes sociales nacionales, provinciales o municipales. INSCRIPCIÓN - Educación obligatoria y formación profesional: La solicitud de la beca deberá realizarse vía web argentina.gob.ar/becasprogresar. También se podrá realizar en forma presencial en cualquier UDAI, previa solicitud de turno. En cualquiera de las dos modalidades el postulante deberá presentar el formulario de inscripción, que incluye la certificación por parte de la autoridad escolar del estudio al que quiera aplicar. - Educación superior: La solicitud de la beca deberá realizarse vía web a través de la página web del programa (argentina.gob.ar/becasprogresar). Los postulantes que no tengan acceso a Internet, podrán acercarse a aquellas delegaciones de la ANSES que cuenten con terminales de autogestión o en cualquier punto digital del país. MONTOS Y FORMAS DE PAGO Se cobra por ciclo lectivo (de marzo a diciembre) un máximo 10 cuotas. Los montos mensuales son los siguientes: Para proceder al primer cobro, los postulantes deberán retirar la tarjeta de débito en el banco adjudicado presentando su DNI. Si eran alumnos 2017, y solicitaron la misma boca de pago, podrán aprovechar la tarjeta ya asignada.

Nuevo sistema de Becas Progresar para estudiantes

