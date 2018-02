La Auténtica Defensa. Edición del martes, 06/feb/2018 Nacional B:

Ramiro López; "Arrancar sumando de visitante y en una cancha complicada es bueno"







El autor del tanto de Villa Dálmine en Córdoba le dio valor al resultado, aunque señaló su bronca porque "el gol del empate fue de otro partido". Además, se refirió a la decisión de Barraza: "El reloj lo avalaba, pero era una ocasión manifiesta de gol". A medida que fueron bajando las pulsaciones que llegaron a su pico luego de esa polémica decisión del árbitro Julio Barraza en el final del encuentro ante Instituto, los jugadores de Villa Dálmine pudieron analizar más fríamente la presentación en Córdoba. Y darle valor al empate conseguido en la reanudación del campeonato. "El punto es importante", aseguró así el volante Ramiro López. "Arrancar sumando de visitante y en una cancha complicada es bueno. Eso hay que rescatarlo", agregó el autor del gol Violeta en diálogo con Radio City. "También vale rescatar que logramos clasificarnos como cabeza de serie a la próxima Copa Argentina, porque eso es importante para el grupo y también para el club. Era nuestro primer objetivo para este 2018 y lo hemos cumplido. Pero también nos queda esa bronca de no habernos podido traernos algo más de Córdoba. Pero estamos bien y sabemos que este punto va a tener todavía mayor valor si ahora podemos conseguir los tres puntos en casa", completó. En cuanto al análisis del trámite del partido, el mediocampista por izquierda de Villa Dálmine compartió que el juego se dividió en dos. "Fue un tiempo para cada uno", señaló, aunque marcó consideraciones, porque sintió que el equipo de nuestra ciudad tenía controlado al rival en la segunda parte: "Nos quedamos con un sabor amargo porque si bien ellos fueron superiores en la segunda mitad, con tenencia de pelota y avances hasta tres cuartos de cancha, no tenían buenas terminaciones, los centros no eran buenos y tampoco los últimos pases filtrados. Incluso casi no nos pateaban al arco. O sea: si bien eran superiores, no nos creaban situaciones claras de peligro. De hecho, el empate fue producto de un gol de otro partido que le cambió la cara al encuentro, porque, a mi parecer, a pesar del trámite, lo teníamos controlado". El ex jugador de Arsenal y Los Andes, entre otros equipos, reveló que tiene "una buena relación" con Julio Barraza. Y con cautela y objetividad analizó el polémico pitazo final del árbitro. "Me dio bronca, sí, aunque su decisión está amparada por el tema del tiempo, porque los cuatro minutos se habían cumplido. El reloj lo avalaba, pero creo que era una ocasión manifiesta de gol para Villa Dálmine, con dos jugadores que se escapaban con mucha ventaja rumbo al arquero, así que podría haber dejado seguir", consideró López. "Ya está: son cosas que pasan: él está amparado en el reloj y nosotros tenemos que dar vuelta la página", añadió al respecto. El mediocampista, que ya acumula dos goles en este campeonato (el anterior había sido contra Sarmiento), fue autocrítico con la reacción del equipo cuando Barraza finalizó el partido: "Tenemos que reconocer que fuimos vehementes en la protesta. Una vez que el partido termina, ya no hay vuelta atrás. La bronca hizo que vayamos a protestar impulsivamente", señaló respecto a una situación que le dejaría dos jugadores suspendidos a Villa Dálmine, dado que el defensor Marcelo Tinari y el delantero Santiago Giordana fueron informados por el árbitro por esa protesta. Finalmente, de cara al partido del viernes por la noche frente a Juventud Unida de Gualeguaychú en el estadio de Mitre y Puccini, López señaló: "Es un rival que ha sumado muchos puntos y que de visitante se hace muy fuerte. Incluso ha tenido algunos partidos en los que ha jugado mejor como visitante. Así que será un partido muy duro".

YA SUMA DOS. LÓPEZ MARCÓ SU SEGUNDO GOL CON LA CAMISETA DE VILLA DÁLMINE.



Nacional B:

Ramiro López; "Arrancar sumando de visitante y en una cancha complicada es bueno"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: