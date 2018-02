El héroe de la Costanera

Es del barrio Las Praderas, tiene 31 años y aprendió a nadar cuando era un chico, en la Colonia Municipal. "Vi que la nena se ahogaba y me tiré sin dudarlo", cuenta Ezequiel García, empleado municipal que socorrió a una familia en aguas del Paraná.

La historia pasó un poco de largo porque tuvo un desenlace feliz: hace una semana, una pareja de adultos y una nena casi se ahogan en la Costanera de Campana, frente a la Estación Vieja. Se trata de una familia que no es de la ciudad, e hizo caso omiso de los carteles de advertencia que prohiben bañarse. Bajaron la escalinata y se lanzaron a nadar en las aguas abiertas del Paraná. Casi se ahogan.

Quien los socorrió fue Ezequiel García (31), vecino del barrio Las Praderas, y empleado municipal. "Entré a la municipalidad hace unos 6 meses para hacer zanjeos, cortar pasto y tareas de mantenimiento en los barrios. Y ahora, cuando empezó el verano, me mandaron para acá (a la costanera) para mantener los baños públicos, cuidar la estación, y levantar la basura que la gente va dejando".

Ezequiel cuenta que "se defiende", pero que tampoco tiene un estilo muy refinado para nadar. "Aprendí de chico, cuando me llevaban a un camping de la Ruta 6 con la Colonia Municipal. Pero fue un poco también la mano de Dios que quiso que yo estuviese ahí. Mi turno había terminado al mediodía, pero me quedé un rato más".

Todo sucedió alrededor de las 3 de la tarde, y Ezequiel se encontraba cerca de las escalinatas que bajan al río, frente a la estación. "Estaba juntando mugre, como matando el tiempo, de comedido nomás porque mi turno había terminado. Y en eso veo que el tío de la nena le dice que no tenga miedo, que sabe nadar… y todo se empezó a complicar. La nena pidiendo ayuda, el hombre trataba de sostenerla pero se iba para abajo. Se me vino la imagen de mi hija mayor, Trini y me tiré sin dudarlo".

Ezequiel rescató a la nena, y la llevó hacia las escalinatas. El tío, y quien sería la madre de la nena, se dejaron llevar por la corriente y se sujetaron del casco del barco sanitario amarrado a unos 10 metros aguas abajo: "Todo sucedió muy rápido. Ni bien llegué a las escalinatas con la nena, un muchacho que tiene bote y cruza todos los días me dio un chaleco salvavidas. Me lo puse y me dio dos más. Me tiré de vuelta y nadé hacia el barco. Ahí les di los chalecos al hombre y a la señora, y lo peor ya había pasado. La mujer medio se desmayó, pero no pasó nada. Llegaron los bomberos. Sólo alcancé a preguntarles si eran de acá. Me dijeron que no, y se los llevaron al Hospital San José".

Ezequiel cuenta que es de "una familia humilde pero solidaria", y se le hincha el pecho cuando habla del orgullo de su madre cuando le relató lo sucedido.

"Una vida no se salva todos los días, imagináte… yo soy padre de 4 hijos. Te repito, para mí fue la mano de Dios, porque por el horario yo no tendría que haber estado ahí". Ezequiel, el héroe de la Costanera, dice que ahora está más preparado por si vuelve a pasar algo similar: "Me armé una soga larga con una cámara de auto y la tengo en la Estación".