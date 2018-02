Atlético Rafaela se escapó en la cima La fecha de reanudación del campeonato del Nacional B dejó un gran ganador: Atlético Rafaela. Es que La Crema se anotó un importante triunfo en Puerto Madryn sobre Guillermo Brown y, aprovechando el resto de los resultados, tomó tres puntos de ventaja en lo más alto de la tabla de posiciones. El equipo dirigido por Lucas Bovaglio estiró así su buen cierre de 2017: en llegó a su cuarta victoria consecutiva y acumula ocho encuentros sin derrotas. Como escoltas se mantuvieron los mismos cuatro equipos. Todos empataron en esta fecha 13: Villa Dálmine, Almagro, Agropecuario y Juventud Unida de Gualeguaychú. Los resultados de esta fecha 13 del Nacional B fueron los siguientes: Ferro Carril Oeste 0-0 Mitre (SdE); Juventud Unida (G) 0-0 Sarmiento (J); Instituto 1-1 Villa Dálmine; Independiente Rivadavia 1-1 All Boys; Brown (A) 0-1 Deportivo Morón; Flandria 0-1 Boca Unidos; Nueva Chicago 1-0 Deportivo Riestra; Almagro 0-0 Gimnasia (J); Santamarina (T) 0-0 Estudiantes (SL); Guillermo Brown (PM) 1-3 Atlético Rafaela; San Martín (T) 1-0 Los Andes; Agropecuario 1-1 Quilmes. Libre: Aldosivi (MdP).

Ayer, la AFA confirmó la programación de la fecha 14. El partido iniciará a las 20 horas con arbitraje de Ramiro López. Hoy juega la Reserva frente a Brown (A). Como todos los martes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció ayer el cronograma de una nueva fecha del fútbol de ascenso. Y así quedó confirmado que Villa Dálmine recibirá la visita de Juventud Unida de Gualeguaychú este viernes por la noche. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del campeonato Nacional B, se jugará desde las 20 horas, tendrá televisación de TyC Sports y será arbitrado por Ramiro López. Este referee ya ha dirigido al Violeta en 19 oportunidades entre la Primera C, la Primera B y el Nacional B. En esos encuentros, el equipo de nuestra ciudad obtuvo siete victorias, ocho empates y cuatro derrotas. Para este compromiso, el entrenador Felipe De la Riva podrá volver a contar con Renso Pérez, quien ya cumplió su sanción de tres jornadas luego de la expulsión frente a Nueva Chicago. Mientras que también estaría listo para jugar nuevamente desde el arranque Nicolás Sánchez, que ante Instituto ingresó en los minutos finales. En contrapartida, no podría disponer de Marcelo Tinari y Santiago Giordana, quienes fueron informados por Julio Barraza tras la protestas por el polémico final que decidió el árbitro. "Con Renso y Cuca intentaremos rearmar el equipo para tratar de encontrar el fútbol que nos caracterizó en la primera rueda", señaló el DT uruguayo después del partido ante Instituto. "Podemos jugar mejor de lo que lo hicimos", añadió. En principio, Pérez y Sánchez reemplazarían a Federico Jourdan y Marcos Rivadero. Y así, Villa Dálmine volvería a presentar la formación que utilizó mayormente durante el primera parte del campeonato (a excepción del lesionado Fernando Alarcón, cuyo reemplazante es Renzo Alfani). En cuanto al trámite del cotejo disputado en Alta Córdoba el pasado viernes, De la Riva señaló: "Hicimos un primer tiempo tal como lo habíamos planificado y un segundo en el que hicimos todo lo contrario. La idea era seguir sosteniendo el partido lejos de nuestro arco, pero por un poco de cansancio y otro tanto de comodidad, inconscientemente decidimos aguantar el partido en vez de seguir jugando y atacando. Es algo a corregir. Pero en líneas generales, estoy contento con el esfuerzo y la solidaridad de los muchachos". Además, el entrenador Violeta también remarcó que el punto logrado ante Instituto le permitió al equipo cumplir con otro de los pasos que se había propuesto el plantel: "Ir cumpliendo a los objetivos es importante. Primero apuntamos a sumar para meternos en la Copa Argentina. Después para lograr ser cabeza de serie en el sorteo. Y ahora vamos a tratar de asegurar la categoría. Una vez que logremos eso, veremos después para qué estamos". NACIONAL B – FECHA 14 VIERNES - 20.05 horas: Villa Dálmine vs Juventud Unida (G) / Ramiro López - 21.30 horas: Gimnasia (J) vs Instituto (Cba) / Nazareno Arasa - 22.00 horas: Mitre (SdE) vs Indep. Rivadavia / Gerardo Méndez Cedro SÁBADO - 19.05 horas: Sarmiento (J) vs Agropecuario / Bruno Bocca - 20.00 horas: Atlético Rafaela vs Brown (A) / Yamil Possi DOMINGO - 17.00 horas: All Boys vs Aldosivi / Héctor Paletta - 17.00 horas: Deportivo Morón vs Ferro / Diego Ceballos - 17.00 horas: Quilmes vs Flandria / Luis Álvarez - 17.00 horas: Los Andes vs Almagro / Pedro Argañaraz - 18.00 horas: Estudiantes (SL) vs Nueva Chicago / Pablo Díaz LUNES - 17.00 horas: Dep. Riestra vs San Martín (T) / Lucas Comesaña MIÉRCOLES - 21.00 horas: Boca Unidos vs G. Brown (PM) / Sebastián Ranciglio HOY JUEGA LA RESERVA En la mañana de hoy, Villa Dálmine estará afrontando un nuevo compromiso del Torneo de Reserva del Nacional B. Será desde las 9 horas, cuando reciba en el predio Héctor Fillopski la visita de Brown de Adrogué por la fecha 12 de este certamen. Será la reanudación de este Torneo, aunque el equipo que dirige Raúl Balmaceda ya vio acción la semana pasada, cuando superó 2-0 a Deportivo Morón en un encuentro que estaba pendiente del semestre anterior.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo (con efectos).

Villa Dálmine recibirá a Juventud Unida el viernes por la noche

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: