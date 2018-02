Puerto Nuevo recibirá el martes a Yupanqui

RESULTADOS FECHA 16: Liniers 1-1 Lamadrid; Atlas 1-1 Argentino (M); Argentino (R) 2-0 Juventud Unida; Real Pilar 0-2 Victoriano Arenas; Central Ballester 1-0 Puerto Nuevo; Centro Español 2-0 Lugano; Claypole 0-1 Muñiz. Juegan mañana: Yupanqui vs Deportivo Paraguayo. El próximo rival del Auriazul cierra mañana la fecha 16. En tanto, por la jornada 17, se medirán en el estadio Carlos Vallejos con arbitraje de Ramiro Magallán. La Primera D también confirmó ayer la programación de su próxima jornada, en la que Puerto Nuevo estará recibiendo la visita de Yupanqui el próximo martes 13. El encuentro, correspondiente a la jornada 17, se jugará en el estadio Carlos Vallejos desde las 17 horas con arbitraje de Ramiro Magallán. En el Auriazul ya sabían que iba a ser imposible jugar el sábado como pretendían, dado que Yupanqui recién se presentará mañana jueves por la fecha 16 (recibe a Deportivo Paraguayo en cancha de Deportivo Riestra). Afortunadamente, en esta oportunidad, jugar un martes será hacerlo en un día no laborable, dado que lunes 12 y martes 13 son feriados de Carnaval. Para este encuentro frente a Yupanqui del próximo martes, el entrenador Hugo Medina podrá volver a contar con los volantes Pablo Sosa (cumplió su sanción por acumulación de amarillas) y Alejandro González (purgó la fecha por la roja ante Claypole) y quizás también con Kevin Redondo (traumatismo) y Pablo Godoy (pubalgia), quienes ya entrenan con normalidad. PRIMERA D – FECHA 17 SÁBADO - 17.00 horas: Muñiz vs Central Ballester / Jorge Mitre DOMINGO - 17.00 horas: Argentino de Merlo vs Claypole / Kevin Alegre - 17.00 horas: Liniers vs Argentino Rosario / Franco Acita LUNES - 17.00 horas: Lamadrid vs Dep. Paraguayo / Tomás Duilio - 17.00 horas: Lugano vs Atlas / Edgardo Kopanchuk MARTES - 17.00 horas: Juventud Unida vs Real Pilar / Javier del Barba - 17.00 horas: Puerto Nuevo vs Yupanqui / Ramiro Magallán - 17.00 horas: Victoriano Arenas vs Centro Español / Jonathan de Oto

Puerto Nuevo recibirá el martes a Yupanqui

