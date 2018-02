Los concejales de la UV Más Campana Carlos Gómez y Rosa Funes se hicieron presentes en el CEMAV ante lo que consideraron "la enorme cantidad de reclamos recibidos por la atención de la empresa Gas Ban". "Tomamos conocimiento que en el mes de diciembre caducó el convenio con la empresa Gas Ban para atender con personal propio en la ciudad de Campana. Quiere decir que los empleados del CEMAV pagados por los vecinos de Campana están haciendo de empleados de una empresa privada", aseguró Gómez. "Esto demuestra la inacción del Municipio al dejar caer el convenio y no renovarlo para que se pueda seguir prestando el servicio en la ciudad", añadió. Por su parte, Funes denunció que "la empresa lo único que dejó fue un teléfono para que la gente se comunique" y que mientras estuvieron en el CEMAV "cuatro personas trataron de utilizar el teléfono, pero no los atendió nadie". "También pudimos hablar con un vecino que venía muy enojado desde Zárate dado que de Campana lo mandaron a Zárate y tuvo que hacer 4 horas de cola en la empresa Gas Ban al rayo del sol y la empresa no le quiso cobrar la factura", afirmó. Los concejales vecinalistas manifestaron además que "otro serio problema" es que no hay bocas de cobro en la ciudad. "Los vecinos afirman que van a los lugares de pago que informa la empresa y les dicen que hasta el 20 de febrero no les van a poder cobrar, cuando hay usuarios que fueron intimados al corte para el 15 de febrero", indicó Gómez. "Vamos a solicitar inmediatamente que se reestablezcan los convenios para la prestación de la atención al público de GAS BAN y que se regularice el reparto y cobro de las facturas del servicio", adelantó Funes.



La UV Más Campana denunció que GAS Ban no atiende en la ciudad por "inacción" del Municipio

