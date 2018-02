P U B L I C



Fue en Garín, donde desconocidos atacaron carteles con los nombres de los desaparecidos en esa localidad durante la última dictadura. La asociación H.I.J.O.S. de Escobar Campana Zarate repudió la rotura de cartelería que recuerda a los desparecidos durante la última dictadura militar en la localidad bonaerense de Garín. "Las y los H.I.J.O.S. de Escobar Campana Zarate denunciamos la rotura del cartel que fue colocado en Garín homenajeando a nuestras madres y padres desaparecidos", manifestó la entidad a través de su página de Facebook. "En la tierra donde un genocida como Patti goza de beneficios otorgados por el poder político judicial, rompen la Memoria. Repudiamos las manos perversas y mafiosas que rompieron nuestros símbolos de Memoria para que esta sociedad no olvide", expresó. Para H.I.J.O.S. se trató de un intento por "borrar la memoria". "En la tierra donde los hijos escrachamos la impunidad pretenden borrar la memoria. Vamos a volver a reinstalar ese cartel que es marca urbana de un pasado doloroso. Vamos a continuar sosteniendo las banderas de Memoria Verdad y Justicia, porque no nos reconciliamos, no perdonamos y no olvidamos", finalizó el comunicado.



H.I.J.O.S. de Escobar-Campana-Zárate denunció la rotura de carteles de la Memoria

