CTERA pegó el faltazo a la mesa nacional docente convocada por el Gobierno

Fue luego que Macri clausurara la discusión salarial e igualara la representación de todos los gremios en perjuicio de CTERA. Lía Fernández, titular del SUTEBA Campana, calificó de "ilegal" la medida. A su vez, criticó a Vidal por dilatar el inicio de las negociaciones a nivel provincial. Con la marcada ausencia de CTERA, el gremio mayoritario, sindicatos docentes y funcionarios de Nación mantuvieron este martes por la mañana la primera audiencia para discutir condiciones laborales y planes de formación docente pero no paritarias, como lo determinó el presidente Macri en un decreto emitido en el mes de enero. Al encuentro, llevado a cabo en el Palacio Pizzurno, acudieron por UDA Sergio Romero, por AMET Sara García y por CEA Fabián Felman. En nombre del Gobierno encabezó la reunión el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Semanas atrás, Macri clausuró la mesa paritaria nacional –que tradicionalmente fijaba el piso mínimo de aumento anual para los docentes- e igualó la representación de todos los gremios en la mesa de discusión con Nación, lo que enfureció a CTERA, que ayer no solo plantó a Finocchiaro sino que también impugnó la convocatoria oficial. "Fue algo absolutamente informal. No tiene firmas, no tiene membrete y pretende desconocer la paritaria nacional. Esto es solo una maniobra distractiva", expresó la titular del gremio docente más grande, Sonia Alesso. En línea, la secretaria general del SUTEBA Campana, Lía Fernández, cuestionó el accionar del Gobierno nacional y también del provincial, al no formalizar a esta altura del año el llamado a discutir salarios. En diálogo con La Auténtica Defensa, la gremialista local aseguró que la paritaria nacional "está garantizada por la Ley de Financiamiento Educativo", en virtud de lo cual el decreto impugnatorio de Macri es "ilegal". Si bien los sindicalistas que acudieron ayer a la mesa de negociación reclamaron la reposición de la discusión salarial, expresaron que el ministro reconoció la compleja situación de los docentes y calificaron de "valiosa" y en buenos términos la reunión. Durante el encuentro, se acordó una mejora de 210 pesos adicionales para solventar el material didáctico que se va a pagar durante los 12 meses del año, cuando antes se hacía solo en diez. A su vez, fue confirmada la continuidad del fondo compensador docente, que facilita una asistencia a las provincias que más lo necesitan. En ese sentido, Lía Fernández consideró que se trata de un "reconocimiento indirecto" por parte de los funcionarios "de la función que debe cumplir el Ministerio de Educación: garantizar algo del salario de los docentes". El resto, recordó, les corresponde a las provincias, con la Buenos Aires adeudando aún la fecha de inicio de la negociación. "No nos han convocado y estamos a un mes de las clases. Después dicen que los sindicalistas no queremos dialogar", afirmó. Y cuestionó a la gobernadora María Eugenia Vidal quien, en un video difundido por las redes sociales, le recrimina a una gremialista docente no incluir entre sus demandas la calidad del aprendizaje de los alumnos. "La primera responsable de que los chicos aprendan en condiciones dignas es ellas", sostuvo Fernández.

Con la marcada ausencia de CTERA, el gremio mayoritario, sindicatos y funcionarios de Nación mantuvieron la primera audiencia para discutir condiciones laborales y planes de formación docente pero no paritarias



CTERA pegó el faltazo a la mesa nacional docente convocada por el Gobierno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: