¿Cuáles son los síntomas de los ojos cansados?

- Enrojecimiento o hinchazón de los ojos. - Sensación de carga o pesadez en ojos o párpados. - Escozor de ojos y necesidad de frotárselos. - Sensación de arenilla o cuerpo extraño. - Sequedad ocular. - Ojeras y bolsas bajo el párpado inferior. - Pinchazos en los ojos y/o dolor moderado. - Dolores de cabeza, normalmente relacionados muy claramente con el esfuerzo visual. - Borrosidad de la imagen o pérdida de nitidez y estabilidad, siempre de carácter transitorio, y que tiende a remitir rápidamente cuando nos encontramos en reposo. Causas de los ojos cansados Conocidos los principales síntomas, pasemos a enumerar sus causas más comunes, las cuales pueden ser también muy variadas: Esfuerzos visuales excesivos. Es lo que se conoce comúnmente como forzar la vista, constituyendo la causa más común de este problema. Pasar muchas horas seguidas delante del ordenador o de otras pantallas electrónicas (tablets, smartphones, ebooks, consolas, el televisor…), o bien leer un libro con poca luz, son hábitos muy frecuentes en nuestros actuales estilos de vida y ocio, los cuales pueden conducirnos a un cansancio excesivo de nuestros ojos. Exceso de trabajo, falta de sueño y estrés. Tres circunstancias que, muchas veces, están directamente relacionadas. Defectos de la refracción (miopía, astigmatismo, hipermetropía o presbicia) no detectados y, por lo tanto, tampoco corregidos o bien tratados de manera deficiente: gafas o lentillas mal graduadas o que la persona afectada no se las ponga. Otras enfermedades visuales como el estrabismo. 8 tips para evitar el cansancio excesivo de los ojos - Acudir al oftalmólogo ante la aparición de alguno de los síntomas anteriormente descritos. - Corregir, ya sea con gafas, lentillas o mediante cirugía refractiva, los defectos de refracción o cualquier otra enfermedad de la vista. En esta cuestión es fundamental las visitas periódicas al especialista para ajustar la graduación. - Procurar leer y trabajar con pantallas electrónicas en lugares con luz natural, ya que la iluminación artificial (especialmente las luces fluorescentes) cansa más los ojos. - Si tienes que trabajar muchas horas frente al ordenador, no te olvides de hacer pausas periódicas (como mínimo 5-10 minutos cada hora y media o 2 horas). - Sitúa la pantalla del ordenador a unos 50 centímetros de tus ojos y en un ángulo de 45 grados respecto a la altura de estos. En el caso de los móviles, la distancia recomendada es 30 centímetros y 40 centímetros para las tablets. - Descansa lo suficiente, duerme al menos 8 horas diarias y aprende a gestionar el estrés y la ansiedad. - Lleva una dieta equilibrada y rica en vitaminas A, B, C, F y minerales como el zinc. - Evita el tabaco y el alcohol.

¿Cuáles son los síntomas de los ojos cansados?

