Diez hábitos extendidos que favorecen la aparición de alergias

1. Usar demasiado de detergente y suavizante al lavar la ropa Los detergentes y suavizantes son compuestos agresivos con la suciedad, que generalmente actúan en condiciones de acidez y diluyen la grasa de las manchas para que sean arrastradas por el agua. 2. Tender la ropa dentro de casa Es un caso similar al primer supuesto: la ropa conserva restos de detergente y suavizante, aunque no haya sido lavada con una sobredosis de ellos. El problema en este caso son los aromatizantes que dan el "olor a limpio" y que pueden extenderse por la casa mientras las prendas se secan. No tienen que ser tóxicos ni potencialmente cancerígenos -no lo son o al menos no se ha descubierto que lo sean- para que resulten inconvenientes a las personas alérgicas. Pueden dar tanto problemas respiratorios como dérmicos si estas sustancias volátiles entran en contacto con nuestra piel. 3. No ponerte crema hidratante tras nadar en la piscina Las piscinas públicas o de gimnasio, por cuestiones de salubridad, suelen tener altos niveles de cloro o bien de ozono. Protegen contra intoxicaciones, atendiendo a que el agua es un excelente medio de propagación y que son muchas las personas que se bañan en ellas y es imposible controlar la higiene de todo el mundo. 4. Estrenar ropa sin haberla lavado antes En la elaboración de la ropa industrial intervienen numerosos tintes y otros componentes químicos, de los cuales pueden quedar restos en la ropa. Se recomienda, sobre todo en el caso de niños pequeños, hacerles un primer lavado a las prendas antes de ponérnoslas para evitar un tipo de dermatitis muy frecuente y llamada "alergia por tintes azoicos". 5. Usar jabones corporales con asiduidad Los jabones corporales, sobre todo los de tipo gel, tienen otros componentes además del jabón, como esencias aromatizantes, estabilizantes del gel e incluso algunos bactericidas como el triclosán, que arrastran una larga polémica por sus efectos secundarios. En principio, en un uso periódico no tienen por qué crear problemas, pero por un lado pueden atacar a la película de grasa como jabones y por el otro actuar como cuerpos extraños capaces de despertar una reacción autoinmune alérgica. 6. No ventilar bien la casa La ventilación adecuada del hogar ayudará a eliminar del ambiente todo tipo de sustancias potencialmente alérgenas acumuladas en el polvo que flota en el aire, así como los ácaros, que pueden provocar alergias respiratorias. 7. Tener la calefacción demasiado alta Un ambiente excesivamente húmedo y caldeado puede aumentar el riesgo de alergias respiratorias. Pero también el exceso de calor seco producto de la calefacción afecta a la hidratación de la piel y de las mucosas respiratorias, favoreciendo la aparición de procesos autoinmunes. 8. No aspirar con frecuencia los rincones difíciles o poco accesibles Los bajos de camas, sillones y sofás, las esquinas recónditas y los intersticios donde no cabe el tubo de la aspiradora, así como los filtros del aire acondicionado o los altos de los muebles, son especialmente sensibles a la acumulación de polvo rico en ácaros y sustancias químicas irritantes que se hayan liberado en múltiples procesos domésticos. 9. Abusar de los enlatados y los embotellados en plástico Además de con los aditivos potencialmente irritantes que contenga una conserva, que no son pocos, hay que contar con la presencia de bisfenol A en la película que recubre su cara interior y que protege el alimento de posibles contaminaciones con metales. El bisfenol A también se encuentra en los envases de plástico, como en el caso del agua embotellada. 10. Usar desinfectantes de manos El problema de este tipo de atomizadores que se llevan en el bolso y se venden con creciente éxito es que incluyen sustancias como el triclosán, un bactericida que deja las manos sin protección bacteriana frente a ataques de patógenos, hongos o sustancias irritantes. Es bueno lavarse las manos para mantenerlas limpias de bacterias fecales o virus, pero hay que ser conscientes de que además de estos microbios hay una capa benigna de bacterias que protegen nuestra dermis. Eliminarlas es abrir la puerta a las alergias.

Imagen ilustrativa.



Diez hábitos extendidos que favorecen la aparición de alergias

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: