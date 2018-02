Vuelve a reunirse el Consejo Urbanístico Ambiental

Para hoy tienen buenas perspectivas de acuerdo el proyecto del centro comercial Las Rubitas y la autorización de empresas de 3º categoría en el parque pyme municipal. En cambio, la discusión por el enrase de edificios parece en punto muerto. Tampoco tendría apoyo la rezonificación de parte del parque industrial Los Libertadores para la instalación de un mega shopping. El Consejo Urbano Ambiental (CUA) volverá a sesionar en la mañana de hoy buscando aunar criterios sobre las cuatro propuestas para modificar el Código de Ordenamiento presentadas por el Gobierno municipal. Según trascendió, el oficialismo habría levantado la pierna del acelerador para, en cambio, pretender que las iniciativas cuenten con el consenso suficiente y así asegurar su aprobación posterior en el Concejo Deliberante. En ese sentido, este jueves los funcionarios municipales con representación en el CUA no pregonarían la emisión de dictámenes sino que se sentarían a escuchar la posición de las demás fuerzas políticas y entidades de la sociedad civil con vista en cerrar acuerdos cuya lógica sea transferible a la votación en el HCD. El Gobierno, que en un principio no quería convocar al CUA, anhela ahora que el órgano consultivo avale el enrase de edificios, rezonificaciones en parques industriales y la instalación de un centro comercial en un área residencial de Los Cardales. Si bien la postura que adopte el CUA no es vinculante a la que asuman los bloques políticos en el HCD, una mirada negativa de las instituciones civiles más relevantes -como el Colegio de Arquitectos, las universidades o la CUCEI- clausurarían la posibilidad de alcanzar un consenso con la oposición, en control de la mayoría legislativa. Pero no todos los proyectos correrían la misma suerte, lo que allana el camino para el que una parte de los cambios obtenga luz verde. Tal es el caso de la rezonificación para la parcela de Los Cardales -proyecto denominado La Rubitas-, que tendría el visto bueno. También contaría con el aval de la mayoría la autorización para la instalación de empresas de 3º categoría en el parque pyme municipal, ubicado sobre el camino al Morejón. Esta última iniciativa chocaba con la preocupación de las universidades, los arquitectos y concejales disidentes acerca de la potencial instalación de plantas tratadoras de residuos, lo que acarrearía un impacto ambiental negativo para la ciudad. Sin embargo, existiría la voluntad de dejar en claro, sea en el proyecto o en el reglamento interno del parque, la imposibilidad de levantar actividades de ese tipo. Lo que está lejos de tener una definición favorable es el enrase de edificios. El proyecto, sin lugar a dudas el más polémico del paquete introducido allá por diciembre, cuenta con la férrea oposición del Colegio de Abogados. A comienzos de enero, durante la primera sesión del CUA, la entidad puso de manifiesto fuertes reparos para autorizar la construcción de edificios con más pisos en el casco urbano de la ciudad: aunque no rechazó de plano la modificación, subrayó que no existe un plan maestro que la respalde. Según pudo saber La Auténtica Defensa, esa opinión se mantiene y es compartida por las bancadas opositoras al Gobierno. Tampoco reúne buenas perspectivas para hoy el cambio de zonificación de las parcelas linderas a las rutas 6 y 9 del parque industrial Los Libertadores. En esa zona se pretende construir un mega shopping contra el que ya han levantado la voz la CUCEI y la oposición en nombre de la defensa de los comercios locales. Por su parte, de acuerdo a trascendidos, los arquitectos no arribaron todavía con una opinión definida. Otra objeción al proyecto viene por el lado de una posible especulación inmobiliaria que lo esté movilizando. Algunos integrantes del CUA sospechan que el valor de las tierras en consideración podría dispararse luego de que se apruebe su destino comercial. Y que hay intereses que quieren mover tras bambalinas los hilos de la discusión.

HOY SE REALIZARÁ LA TERCERA SESIÓN DE ESTE CONSEJO. SE ESPERA QUE SE EMITAN LOS PRIMEROS DICTÁMENES.





Vuelve a reunirse el Consejo Urbanístico Ambiental

Buscan hacer avanzar las modificaciones al Código de Ordenamiento

