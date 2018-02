Asaltan una casa en el Country Los Cardales

Secreto en el country "Yo no puedo hablar porque estoy peleando mi indemnización con la administración. Pero si no me dan lo que pido, que es mucho dinero, se va a saber y no sólo en Campana". La fuente consultada por La Auténtica Defensa pidió reserva, pero confirmó que de un tiempo a esta parte son varias las casas en countries de Los Cardales y alrededores que fueron asaltadas con la misma modalidad y las administraciones negocian una indemnización con los damnificados a cambio de discreción respecto al hecho. "Si sale a la luz que los countries no son tan seguros como dicen ser, automáticamente se devalúan y no le venden un terreno más a nadie. Nos enteramos de algunos robos porque en Campana todavía nos conocemos todos. Pero estoy seguro que son más casos de los que pensamos. Es una banda y entran en grupo. Sospechosamente prolijos y profesionales. Me pegaron, pero por suerte yo tenía dinero en casa. La podría haber pasado peor", contó sobre el robo que le tocó vivir. Los delincuentes sorprendieron a sus moradores mientras dormían. Los encerraron y les robaron dinero en efectivo, joya y una Play Station. El Country Los Cardales volvió a ser víctima de delincuentes en la madrugada de ayer, cuando un grupo de cuatro sujetos sorprendió a los moradores de una vivienda mientras dormían. Así, tras reducirlos, los encerraron en una habitación y en no más de 20 minutos se hicieron de dinero en efectivo (una suma que rondaría entre los 10 y 12 mil pesos), joyas y una consola Play Station. Tras liberarse de las ataduras, el propietario de la casa logró hacer la denuncia cuando ya eran casi las 4 de la madrugada. Entonces se hizo presente personal policial y se iniciaron las investigaciones para tratar de determinar de qué manera los delincuentes habían accedido al Country. Así se estableció que los malvivientes realizaron dos cortes en sendos alambrados perimetrales. El segundo de ellos fue prolijamente concretado: un cuadrado de 70 centímetros de lado que para no ser advertido fue reubicado en su posición original al ingresar al predio. Por ello, cuando el sistema de detección perimetral de seguridad del predio se activó y los vigiladores realizaron la recorrida de control para inspeccionar la zona, no advirtieron anomalías en el alambrado y así no pudieron detectar la intrusión. Por el sector en dónde fueron realizados esos cortes de ingreso y egreso, los investigadores no han podido asegurar todavía el camino por el que los delincuentes escaparon: una opción es la Ruta 4, pero también podrían haber cruzado a pie los campos que separan el country de la Ruta 6. La víctima de este robo fue una familia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: un matrimonio y sus dos hijos que suelen utilizar la casa del Country Los Cardales tanto los fines de semana como en vacaciones. Los delincuentes pudieron ingresar a la vivienda tras forzar una ventana balcón que se encuentra en la parte posterior. Tras concretar el robo, este grupo de cuatro individuos (que habría actuado cubriendo sus rostros con pasamontañas) escapó rápidamente del lugar por la misma zona por la que ingresó, sin actuar en ninguna otra propiedad.



El corte realizado en el alambrado. fue hecho prolijamente y reubicado al ingresar, para que los vigiladores no lo adviertan al activarse el sistema de detección perimetral de seguridad. #Dato esta madrugada, antes de las 4, un grupo de malvivientes ingresaron a Los Cardales Country Club. Los propietarios del lote 414 denuncian que los ataron y les robaron pertenencias, personal policial y el vigilador detectaron un corte en el alambrado que fue re-colocado. pic.twitter.com/iCU10xeZ3H — (@dantrila) 7 de febrero de 2018

Asaltan una casa en el Country Los Cardales

