Se viene la segunda edición de "Verano Rock Festival"

Organizado por Campana Joven, los recitales serán el sábado 24 de febrero, a las 18.30, en la plaza Eduardo Costa. Se presentarán Los Cayos, Lash Out y Lily Diablo. Habrá artesanos, expositores y patio de comidas. El rock regresa a la plaza Eduardo Costa el próximo sábado 24 de febrero, a las 18:30, con un espectáculo de entrada libre y gratuita que contará con la presentación de Los Cayos, Lash Out y Lily Diablo. Organizado por Campana Joven, "Verano Rock Festival" vuelve acompañado por artesanos, expositores y patio de comidas. La tradicional banda Los Cayos -integrada por Rubén Álvarez (guitarra y voz), José Álvarez (bajo y coros) y Leg (batería y voz)- actualmente trabaja en la producción de su nuevo CD. En este show presentará al público campanense las canciones más populares de sus más de dos décadas de existencia y adelantará algo de su último trabajo. En tanto que, Lash Out -con Bernabe Cantlon (guitarra y voces), Julio Golfo (guitarras), Esteban Longobardi (baterías) y Daniel Bela (bajo)- se suma a esta primera fecha del ciclo con su espíritu rebelde, rockero y romántico. Finalmente, Lily Diablo es un "power trío" integrado por Fabricio Calvo (guitarra y voz), Gastón Battipiedi (bajo y voces) y Diego Pomeranz (batería) que está presentando su primer disco, grabado el año pasado en el estudio Chesterland. En sus shows, además de temas propios, también alternan covers de Gun´s´Roses, Led Zeppelin y Pappo, entre otros. La propuesta incluye también la participación de artesanos y expositores y un patio de comidas para que los espectadores disfruten de la mejor manera de la tarde noche del sábado.

EL POWER TRÍO "LILY DIABLO" LE APORTARÁ SU CUOTA DE ROCK AL EVENTO.





LOS CAYOS SERÁN PARTE DE ESTE FESTIVAL EL SÁBADO 24 DE FEBRERO.

