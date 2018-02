"La Av. Rocca no debería ser una prioridad cuando hay vecinos que viven sin agua y en medio de la basura"

Concejales justicialistas fueron convocados por vecinos en una zona que no figura en los registros catastrales, y por ende, no pueden solicitar los servicios básicos y elementales. "Sin luz ni agua, con casi 40 grados de temperatura, esta gente está a la merced de múltiples enfermedades", sostuvieron Romina Carrizo y José Insausti, quienes además reclamaron por la falta de recolección de residuos en el lugar. Concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana fueron convocados por vecinos del barrio La Esperanza, ante una problemática que tiene a la basura como tema principal, ya que los habitantes del lugar denunciaron la proliferación de basurales, y la falta de recolección de residuos en la zona. "Los vecinos señalaron que no pasa el recolector, y que hay personas de zonas cercanas que traen la basura hasta allí, buscando también que la retiren" explicó el edil José Insausti. Sin embargo, buscando profundizar en el tema, los concejales se acercaron hasta la zona no urbanizada y lindera a la barranca, donde varias familias viven en situación de extrema vulnerabilidad. "Llegamos atravesando un sendero lleno de basura. Es un lugar que no existe para el Municipio, ya que no figura en los registros catastrales, y por ello los habitantes del lugar no pueden solicitar ni luz ni agua. Pese a que muchos piden los servicios, las empresas desconocen los lugares de demanda y no los atienden, quedando a la buena de Dios", explicaron. Por su parte, la concejal Romina Carrizo expresó: "Es una situación muy compleja y delicada. Hay bebés y nenes con distintos problemas de salud, muchos de estos generados por cuestiones de higiene. La falta de agua les ocasiona problemas en la piel, dificultades para alimentarse, y en esta época del año, les impide refrescarse o asearse mínimamente. Tampoco les acercan agua potable de ningún modo, y mucho menos un regador. Por otro lado, hay vecinos electrodependientes que hacen malabares para sobrevivir. Viven en un basural porque no tienen dónde tirar los residuos". Luego concluyó: "Más allá del agradecimiento de los vecinos por haberlos escuchado, hacemos un llamado de atención a las autoridades municipales para que tomen cartas en el asunto. Para que urgentemente replantee sus políticas de gestión, porque sin luz ni agua, con casi cuarenta grados de temperatura, esta gente está a la merced de múltiples enfermedades. Hay que brindarles igualdad de condiciones a todos los vecinos para tener una vida digna. Las obras debieran apuntar a ello, y la Av. Rocca no debería ser una prioridad cuando hay vecinos que viven sin agua y en medio de la basura".

INSAUSTI Y CARRIZO SE REUNIERON CON VECINOS DEL BARRIO LA ESPERANZA.





ANTE LA FALTA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, LOS VECINOS QUEMAN LA BASURA.



"La Av. Rocca no debería ser una prioridad cuando hay vecinos que viven sin agua y en medio de la basura"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: