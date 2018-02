Repiten el programa de padrinazgo educativo "Vamos las mochis"

Es organizado por el espacio político Vamos Campana. Alejo Sarna, Carla Navazzotti y Ariel Mosqueira explicaron los objetivos e invitaron a los vecinos a apoyar la formación de los chicos. El año pasado desde Vamos Campana se llevó a cabo un programa de padrinazgo educativo denominado "Vamos las Mochis" que logró que más de un centenar de niños puedan adquirir la mochila con el kit necesario para que puedan empezar las clases. El espacio integrante del frente Unidad Ciudadana regresa con la iniciativa antes del inicio del ciclo lectivo 2018. Al respecto, Carla Navazzotti -dirigente peronista y responsable de las tareas sociales de Vamos Campana- explicó que "lo novedoso" de este programa es logra "hacer una enorme contribución a la comunidad campanense, especialmente a la educación de nuestros niños sin necesidad de tener grandes recursos". "El programa de padrinazgo se basa en aportar trabajo y militancia para que a los niños que se inscriban al programa le podamos conseguir padrinos con la voluntad y el compromiso de aportar la mochila con el kit escolar necesario para que el chico o la chica pueda iniciar las clases", comentó. En relación a la experiencia del año pasado, Ariel Mosqueira, dirigente Radical y miembro de Vamos Campana, aseguró que se encontraron con "una gran demanda de familias a las que se les hacía muy difícil adquirir los útiles que necesitaban sus niños para iniciar las clases". "Esto refuerza lo que nosotros pensamos, que es que a la educación no se la construye únicamente con edificios vistosos, sino que también hay que darles espacios de contención a los niños y niñas, las herramientas básicas para que lleven a cabo el proceso educativo y también generar condiciones de equidad social que les permita llevar a cabo el proceso de aprendizaje en igualdad de condiciones con el conjunto de la comunidad", sostuvo el dirigente alfonsinista. Por su parte, Alejo Sarna –consejero escolar y dirigente de Nuevo Encuentro- argumentó que "el programa Vamos las Mochis fue un claro ejemplo de que la unidad en un objetivo solidario puede lograr grandes hechos". "Que más de cien niños hayan recibido una mochila de más de cien vecinos es una prueba de ello y es por eso que este año retomamos la iniciativa, con el objetivo de que más vecinos se sumen a apadrinar y más niños y niñas puedan iniciar las clases como corresponde. Nos pone sumamente orgullosos el trabajo que realizamos el año pasado pero no bajamos los brazos y queremos redoblar los esfuerzos porque sabemos que son muchos los jóvenes que necesitan de la solidaridad de nuestros vecinos para acceder al derecho de una educación digna. Y donde hay una necesidad, los vecinos no nos podemos quedar de brazos cruzados", afirmó. Aquellos que quieran apadrinar niños o niñas o pretendan anotar a sus chicos, deben comunicarse al número (03489) 15692190. También se puede enviar un mensaje al Facebook "VamosCampana" o acercarse al local del espacio ubicado en Av. Varela 937, de lunes a viernes de 17 a 19 hs.

Foto: Archivo.



Repiten el programa de padrinazgo educativo "Vamos las mochis"

