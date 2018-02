AUMENTARON LAS ENTRADAS La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció un nuevo incremento en los valores de las entradas generales para todas sus categorías. En esta oportunidad, el aumento es del 28% respecto a la última suba realizada en abril pasado. Así, la entrada general de Primera División pasa de $ 250 a $ 320; en la B Nacional, de $ 225 a $ 290; en la B Metropolitana, de $ 170 a $ 220; en la C, de $ 150 a $190; y en la D, de $ 110 a $ 140. Con estos valores, queda nuevamente en evidencia que aquel simpatizante con marcado interés en seguir las presentaciones de su equipo no tiene mejor opción que ser socio de la institución. En el caso de Villa Dálmine, con estos nuevos valores, es más barato el costo de la cuota mensual que el de la entrada a un partido. Y quien es socio del club puede acceder libremente a los encuentros sin abonar entrada, siempre que tenga la cuota al día. Así puede observar dos partidos mensuales por un monto inferior al que le cuesta una entrada general en caso de no ser socio. El plantel Violeta entrenará por la tarde y luego quedará concentrado a la espera del choque del viernes por la noche. Giordana y Tinari no estarán entre los convocados por haber sido informados por el árbitro Julio Barraza tras las protestas en Córdoba. El plantel de Villa Dálmine cerrará esta tarde su preparación para afrontar mañana su primer partido como local de este 2018. El equipo dirigido por Felipe De la Riva recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú este viernes desde las 20 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Será el encuentro que abra la fecha 14 de este campeonato del Nacional B. Y tendrá un condimento especial: tanto el Violeta como el Decano jugarán con la motivación de saber que si ganan alcanzarán al menos momentáneamente al líder Atlético Rafaela. En el equipo de nuestra ciudad, el entrenador prepara el regreso del capitán Renso Pérez (ya purgó su sanción de tres fechas por la expulsión ante Nueva Chicago) y también analiza la vuelta de Nicolás Sánchez a la formación titular (en Córdoba ingresó como suplente). Quienes dejarían el once inicial serían Marcos Rivadero y Federico Jourdan, que ocuparían un lugar en el banco de los suplentes. En cambio, quienes no podrán ser alternativas para De la Riva son el defensor Marcelo Tinari y el delantero Santiago Giordana, dado que fueron informados por Julio Barraza por las protestas que se desataron luego del polémico final que marcó el árbitro en el partido ante Instituto. Ayer por la mañana, el plantel Violeta realizó un ensayo futbolístico en el estadio de Mitre y Puccini. Mientras que hoy por la tarde realizará un entrenamiento más liviano. Luego, el DT confirmará los 18 convocados que quedarán concentrados a la espera del choque contra Juventud Unida. IGUALARON FERRO Y ALL BOYS. Anoche, en un partido pendiente de la 12ª fecha del Nacional B, All Boys y Ferro Carril Oeste igualaron 3-3 en Floresta. El encuentro comenzó mejor para los de Caballito, que a los 11 minutos ya ganaban 2-0 con tantos de Jonathan Herrera y Lautaro Torres. Sin embargo, el Albo llegó al empate en el mismo primer tiempo (goles de Cristian Canhué y Pablo Frontini) y logró dar vuelta el marcador a los 7 del complemento por intermedio de Facundo Castro. Pero el último grito fue de Ferro: a los 35, Gabriel Díaz estableció el 3-3 final. Con el punto, All Boys llegó a 15 en el campeonato y, sobre todo, estiró diferencias a cinco con Estudiantes de San Luis en la tabla de los Promedios. En tanto, Ferro (que ahora es dirigido táctimante por Alejandro Orgila) no se recupera: apenas suma 9 unidades en lo que va de la temporada.

