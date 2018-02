El partido se jugará desde las 17 horas en Puerto Nuevo. El equipo de Hurlingham llega a este encuentro luego de golear 8-0 como local a Deportivo San Felipe, que quedará libre. Por la tercera fecha de la Zona 10 de la Región Pampeana Norte del Torneo Federal C, el Club Atlético La Josefa recibirá este domingo a La Catedral de Hurlingham, por lo que Deportivo San Felipe tendrá jornada libre. El partido se disputará desde las 17 horas en el estadio Carlos Vallejos del Club Puerto Nuevo. En la primera fecha, La Josefa igualó 2-2 con San Felipe, mientras que en la segunda jornada, La Catedral goleó 8-0 como local a San Felipe (todos los goles fueron en el segundo tiempo). Con ese resultado, el elenco de Hurlingham se confirmó como el gran candidato de esta Zona 10 de la Región Pampeana Norte. Es que se trata de un equipo con jugadores con experiencia en el fútbol de ascenso de AFA y que cuenta con una estructura propia de cualquier institución cuasiprofesional. La Catedral posee en Hurlingham (a 12 kilómetros de la Capital Federal) un importante predio de 32.000 metros cuadrados que tiene dos canchas de 11 de césped natural; dos canchas de 9 de césped natural; tres canchas de Baby Fútbol de césped sintético; y su estadio está habilitado por el A.PRE.VI.DE. En cuanto a su plantel, entre sus filas tiene, entre otros, al experimentado arquero Jonathan Zarza (ex All Boys, Colegiales y Defensores de Belgrano) y al volante Nicolás Fittaioli, quien hizo inferiores en River Plate e integró el plantel de Villa Dálmine en el Nacional B 2015. Su derecho a participar en el Federal C lo adquirió al consagrarse subcampeón de la Copa Federación Norte 2017 (el campeón, Juventud de Pergamino, desistió porque ya compite en el Federal B).



