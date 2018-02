P U B L I C



En esta temporada recorrimos la costa atlántica encontrándonos en diversos muelles y de la costa misma con capturas de gran cantidad de burriquetas y algunas corvinas chicas, sumándose desde los muelles capturas de lindas brótolas realizando encarnes con camarones. En los días de mar con aguas verdes, que como todos sabemos no es muy favorable para la pesca de las diversas especies, pero sí lo es para el pejerrey, desde los muelles, con mediomundos además de los tradicionales cornalitos, se dieronb capturas de muy lindos pejerreyes, los cuales también son buscados y capturados por los pescadores de cañas utilizando equipos compuestos por cañas telescópicas, reeles frontales chicos cargados con multifilamento o nylon del 0,25 mm, con un paternóster compuesto por boya tipo zanahoria con hasta seis anzuelos con una separación de unos 0,40 cm entre rotores y un plomo de unos 20 gramos cerrando la línea, con encarnes de cualquier tipo de carnadas blancas, que daban excelentes capturas de pejerreyes para los más avezados. En cuanto a la pesca embarcada, ingresando hasta aproximadamente unos 5 kilómetros, lo que más se estaba dando eran capturas de congrios y bagres de mar casi en forma exclusiva. Llegando entre los 10 y 14 kilómetros, la pesca ya se daba para brótolas, congrios, corvinas rubias, pescadillas y palometas. En este viaje, cuando al segundo día de mi estadía decidí visitar a mi guía referente y amigo Hugo San Millan para embarcarme, me encontré con la lamentable noticia de que Hugo ya no está entre nosotros, lo que me produjo una gran tristeza debido a nuestra amistad de más de 20 años compartiendo alegrías y tristezas conjuntamente con muchas salidas de pesca, en la gran mayoría sumamente exitosas. Hugo fue pionero en sacar gente a pescar al mar en Santa Teresita y siempre se lo encontraba con su gran sonrisa y chistes a flor de labios en la 23 y playa. Por este motivo y a modo de homenaje es que en el programa televisivo de hoy reeditamos la última jornada de pesca vivida con él en el mar. En nuestros programas de TV 708 y 709 te mostramos todo lo comentado en esta nota a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar ; en nuestro canal de YouTube "canal semanario del pescador" y en www.campanateve.com.ar donde podes bajar la aplicación para verlo también desde tu celular. Entérate del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 21 a 22 horas con la conducción y dirección general de Luis María Bruno y, como ya es costumbre, con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas. Contamos con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca; Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio; Daniel Console del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 o también encontrarnos en www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Nuestro recordado Hugo San Millan con la captura de un pez sable



Semanario del Pescador:

Recorriendo La Costa Atlántica

Por Luis María Bruno

