El Intendente firmó el decreto de adhesión al Pacto Fiscal

P U B L I C



"Con la adhesión a esta acertada medida impulsada por nuestra gobernadora María Eugenia Vidal estamos cuidando aún más los fondos públicos, que son de todos los vecinos", señaló Abella al rubricar el acuerdo que ahora deberá ser convalidado por el HCD. El intendente Sebastián Abella firmó ayer el decreto por el que el Municipio de Campana adhiere Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal. "Con la adhesión a esta acertada medida impulsada por nuestra gobernadora María Eugenia Vidal estamos cuidando aún más los fondos públicos, que son de todos los vecinos", señaló el jefe comunal al rubricar el acuerdo, que deberá ser convalidado por el Concejo Deliberante a lo largo de este año. "El intendente que me suceda, por ejemplo, no se encontrará con un Municipio con medidas que compliquen su gestión ya no se podrán incrementar los gastos corrientes en lo que respecta a la designación de personal y renegociación de contratos en el último semestre de mandato", expresó Abella. Y destacó que "en Campana estamos alineados con la Provincia de Buenos Aires en cuanto al cuidado del dinero de todos los vecinos y por eso es que tomé la decisión de adherir al pacto, comprometiéndome a llevar adelante una administración austera". Con la adhesión al Régimen, el Municipio podrá acceder a endeudamiento para ejecutar obras públicas y también recibir asistencia financiera directa de la Provincia en caso de situaciones excepcionales como, por ejemplo, ante alguna inclemencia climática.

EL INTENDENTE SEBASTIÁN ABELLA FIRMÓ EL DECRETO DE ADHESIÓN AYER EN SU DESPACHO. PUNTOS DESTACADOS La Legislatura bonaerense sancionó en noviembre pasado la ley que establece un Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal y que tiene por objetivo "instrumentar reglas claras y mayor transparencia sobre el gasto y los ingresos públicos municipales". El proyecto fue elaborado por el Poder Ejecutivo y establece, entre otros puntos, las siguientes pautas: - Se propone una regla para que todas las municipalidades o comunas de la provincia mantengan constante el gasto corriente primario en términos reales. - Se incorpora además una regla sobre el empleo público, que establece el compromiso de no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público, respecto de la población. - Se incluye en el proyecto de ley pautas de fin de mandato, cuya finalidad es limitar el aumento del gasto corriente permanente durante los últimos seis meses de gestión de gobierno. - La norma, a la que deberán adherir los municipios por ordenanza, contempla también que aquellos que lo hagan podrán contraer deuda autorizada por la provincia. Firmando el decreto por el que el Municipio de Campana adhiere al Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal. pic.twitter.com/zeykwRVkPP — Sebastian Abella (@SebaAbella) 8 de febrero de 2018

El Intendente firmó el decreto de adhesión al Pacto Fiscal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: