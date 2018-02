Oficialismo, arquitectos y la oposición empezaron a orbitar alrededor de un acuerdo respecto a este tema. La igualación de la altura entre edificios se permitiría, pero solo entre construcciones a pocos metros. El proyecto de Las Rubitas y la instalación de industrias de tercera categoría en el parque Pyme municipal recibieron luz verde. Dos de los proyectos discutidos en el seno del Consejo Urbanístico Ambiental (CUA) han recibido dictamen positivo y ya se encaminan hacia su votación en el HCD: pero también allanó su implementación la iniciativa para autorizar mayor altura en los edificios céntricos, que a partir de ayer tiene mejores perspectivas de ser aprobada por los concejales. Este jueves, tal como lo adelantó La Auténtica Defensa en su última edición, vieron luz verde la instalación de un centro comercial en un predio del country El Cardal destinado originalmente a zona residencial –proyecto conocido como Las Rubitas- y la de empresas de 3º categoría en el parque pyme municipal. Ambos proyectos tuvieron reformas. Al primero se le impuso el uso de los terrenos para múltiples destinos, con el fin de que la ocupación de la parcela rezonificada no sea destinada a un único rubro. En tanto, se definió que las empresas con impacto ambiental severo –como curtiembres o tratadoras de residuos urbanos- no podrán ubicarse en el parque pyme municipal. Las universidades (UTN y UNLu) habrían sido quienes más insistieron en este punto. Los cambios a los proyectos tal cual fueron remitidos al CUA por el Ejecutivo no quedarán aquí. Sea el incremento en la altura de los edificios céntricos o la autorización para levantar un mega shopping en el parque industrial Los Libertadores no pasarán indemnes por el CUA. Si llegan con consenso al recinto del HCD, lo harán sensiblemente modificados. "Eso es bueno, porque significa que el CUA va a funcionar en serio y va a tomar determinaciones", aseguró el concejal Carlos Cazador, representante del bloque de Cambiemos en el órgano consultivo, ayer cuando se le consultó sobre el impacto de las modificaciones en los objetivos iniciales del oficialismo. Sucede que el enrase de los edificios, el proyecto más polémico, sería habilitado solo para las construcciones limítrofes. El texto original no expresaba la distancia máxima a la que debía estar el edificio que se quería igualar en pisos, lo que dejaba abierta la posibilidad de que el enrase se efectuara con la terraza de una unidad ubicada a varias cuadras. Lejos de ser un descuido, está claro que la intención era liberar las restricciones para los constructores y desarrolladores inmobiliarios. Pero el CUA, a través de la férrea oposición del Colegio de Arquitectos, trastocó los planes. "(Debemos) Especificar un poco más el concepto de enrase para evitar que tenga interpretaciones equivocas", señaló Francisco Cadau, representante de los arquitectos, a la salida de la sesión. Sostuvo que el enrase "solo" debería habilitarse para "los edificios linderos". Aunque el acercamiento de posiciones le recorte al Gobierno el alcance de sus planes urbanísticos, le permite comenzar a flexibilizar la opinión de los bloques disidentes. Lo que parecía un no rotundo de parte del PJ-Unidad Ciudadana –que en anteriores sesiones del CUA había denunciado que el proyecto estaba promovido netamente por intereses empresarios- se transformó en el condicionante de evitar la generación de "discrecionalidad" a la hora de definir la altura máxima de las construcciones para expresar su apoyo. Además, en diálogo con LAD, la concejal Soledad Calle señaló que el tope de pisos no es "la altura sino la densidad" establecida, por lo que el enrase poco va a aportar al déficit habitacional de las familias campanenses "si solo se pueden hacer monoambientes". "Nosotros estamos de acuerdo en discutir fundamentalmente que los departamentos que se construyan generen soluciones habitacionales para las familias de Campana, que terminan yéndose del casco urbano a zonas que generan más costo a la hora de llevar infraestructura", expresó. Lo que quedó empantanado fue el debate por la rezonificación de parcelas del predio fabril Los Libertadores para un fin comercial. Arquitectos pidió más tiempo para expedirse. Y mientras que desde el Municipio afirman que el emprendimiento tiene aprobado su plan hidráulico, ayer se sumó la advertencia de la Universidad de Luján de que la aprobación del cambio debe estar supeditada a la decisión del Comité de la Cuenca del Arroyo de la Cruz.

AYER, EN EL SALÓN BLANCO, SE DESARROLLÓ UNA NUEVA REUNIÓN DEL CONSEJO URBANÍSTICO AMBIENTAL.





La directora general de Planeamiento, Obras Particulares y Catastro, Mariela Heise, volvió a encabezar la reunión del Consejo Urbanístico Ambiental, que ayer se realizó en el Salón Blanco.





De la reunión participaron profesionales, concejales y representantes del Departamento Ejecutivo municipal.



Consejo Urbanístico Ambiental:

Aunque limitado, el enrase de edificios comienza a encontrar consensos

