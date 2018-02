Hoy no habrá bancos en todo el país

La Bancaria confirmó la huelga general de alcance nacional en reclamo de aumento salarial. En tanto, los trabajadores del Banco Provincia completan hoy sus 48 horas de paro. La Asociación Bancaria ratificó ayer que hoy habrá paro en todos los bancos del país, y también el 19 y el 20 de este mes, en reclamo de un aumento salarial del 19,4% para este año, con "cláusula gatillo". Además, los trabajadores del Banco Provincia de Buenos Aires completan hoy un paro por 48 horas en rechazo a la ley que dispuso la reforma de la caja jubilatoria de esa entidad financiera. La Bancaria detalló en un comunicado que en la última reunión paritaria, los bancos "han insistido en negar el pago de la compensación normal y habitual de enero, y en sólo un 9% de aumento con cláusula de actualización no retroactiva, es decir es un aumento en cuotas". También -indicó el sindicato- los bancos ofrecieron "una suma indeterminada por el Día del Bancario, sin respetar antigüedad y categorías". "Aceptar esto cuando una proyección de mínima del índice de precios al consumidor en 2018 asciende –promedio– al 19,4%, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central, sería absurdo", advirtió el gremio. Los trabajadores reclaman un aumento salarial del 19,4% para este año, "manteniendo la cláusula de actualización automática retroactiva a enero". Además, recordaron que en las paritarias anuales han suscripto acuerdos que, entre otros conceptos, estipulan una compensación obonus anual, que se percibe en la primera semana de enero: se actualiza, año a año, por el incremento porcentual del año anterior. También, una cláusula de actualización automática y retroactiva del salario, según el nivel de inflación. Por el Día del Bancario, una suma fija más otra suma proyectada por coeficientes por antigüedad y categorías, que se actualiza por el incremento paritario del año en curso. Por todo esto, los bancarios advirtieron: "No somos tontos. Exigimos un aumento salarial justo. Paramos 9, 19 y 20 de febrero".





Hoy no habrá bancos en todo el país

