Así lo señaló el diputado nacional y dirigente metalúrgico en el programa radial Mañana Sylvestre, de Radio 10. "No hay ninguna política del Estado nacional para defender producción nacional y el trabajo", dijo durante la entrevista. Entrevistado en vivo por el periodista Gustavo "Gato" Sylvestre, el diputado nacional por el FpV y dirigente metalúrgico Abel Furlán señaló la difícil situación industrial, productiva y social que atraviesa el corredor noreste de la provincia de Buenos Aires por la paralización de obras de Atucha y por las consecuencias negativos que trae la apertura de importaciones en la industria petroquímica local. "Los medios ocultan y no reflejan la crisis, la realidad productiva que está atravesando la zona de Zárate-Campana. Estamos muy comprometidos porque está gestión no tiene proyecto de fortalecimiento de la industria y estamos sufriendo las consecuencias. Hay más de 5000 empleos perdidos entre lo que pasó en Atucha y el resto de la industria", aseguró el Secretario General de la CGT Regional Zárate-Campana. "Éramos –agregó- el polo más importante de la provincia de Buenos Aires y del resto del país, y estamos sufriendo permanentemente los efectos de la política económica del Gobierno. El proyecto nuclear está dejándose de lado y la industria petroquímica se ve afectada por la apertura indiscriminada de las importaciones (…) No hay ninguna política del Estado nacional para defender producción nacional y el trabajo. Y todos los meses tenemos una situación de conflicto con alguna petroquímica". A su vez, el Secretario General de la UOM Campana cargó contra el accionar del Ministerio de Trabajo ante cada conflicto laboral que se plantea en el país porque "defienden más la postura del sector empresario que las propias empresas".

ABEL FURLAN, JUNTO A REFERENTES GREMIALES DE LA ZONA (FOTO ARCHIVO).



Furlán aseguró que se perdieron 5.000 empleos en Campana y Zárate

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: