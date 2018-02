P U B L I C



Si no vence a Regatas esta noche y Sportivo Pilar supera a Astillero Río Santiago, el Tricolor quedará sin chances de playoffs. Esta noche comenzará a disputarse la séptima fecha de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes 2017/18. Y puede transformarse en una jornada decisiva para el futuro del Club Ciudad de Campana: es que en caso de no vencer en su visita a Regatas de San Nicolás podría quedarse sin chances de clasificar a los playoffs por el ascenso al Torneo Federal. Para ello, además de una derrota en la ribera nicoleña, también debería ocurrir que Sportivo Pilar supere a Astillero Río Santiago de Ensenada en el otro partido de la Zona C (Defensores Unidos queda libre). Sí, así de complicado está el elenco que ahora dirige Santiago Silva. Es que además de esos datos concretos, también está el contexto: el CCC visitará al cómodo líder de la Zona C, mientras que Sportivo Pilar recibirá al equipo más flojo del grupo. Encima, Ciudad ya no cuenta en su plantel con dos de sus titulares durante la primera parte de la temporada: el base Damián Iglesias se alejó del equipo por cuestiones laborales, mientras que el pivot Mauro Corvalán se incorporó a Presidente Derqui para jugar el Torneo Federal. Pero, mientras haya posibilidades, las esperanzas no se desvanecen. Y con esa premisa se presentará esta noche el Tricolor en San Nicolás. El último antecedente entre ambos lo favorece: durante la primera rueda de esta segunda fase, el CCC superó a Regatas por 89 a 69 en el gimnasio de Chiclana 209. Los playoffs de este Torneo Provincial serán disputados por 12 equipos. Los mejores de cada zona clasifican directamente a Cuartos de Final, mientras que aquellos equipos que terminen 2º y 3º se cruzarán en un repechaje que definirá a los otros cuatro integrantes del cuadro de Cuartos de Final. RESULTADOS: 5ª FECHA ZONA A: Colón (Chivilcoy) 78-82 Independiente (Tandil); Independiente (Zárate) 90-74 Defensores (Villa Ramallo). Libre: Atenas (La Plata) ZONA B: Gimnasia (Pergamino) 64-53 Juventud (Cañuelas); Ciudad de Saladillo 65-84 Los Indios (Junín). Libre: Hogar Social (Berisso). ZONA C: Ciudad de Campana 72-85 Defensores Unidos; Astillero Río Santiago 77-83 Regatas (San Nicolás). Libre: Sportivo Pilar. ZONA D: Racing (Olavarría) 97-99 Sarmiento (Coronel Suárez); Somisa (San Nicolás) 68-66 Estrella (Bahía Blanca). Libre: Unión y Progreso (Tandil). POSICIONES ZONA A: 1) Atenas (LP), 17 puntos; 2) Independiente (T), 17 puntos; 3) Independiente (Z), 14,5 puntos; 4) Colón (Chi), 12 puntos; 5) Defensores (VR), 11,5 puntos. ZONA B: 1) Gimnasia (P), 19,5 puntos; 2) Los Indios (J), 17 puntos; 3) Ciudad de Saladillo, 12,5 puntos; 4) Juventud Unida (C), 12 puntos; 5) Hogar Social, 11,5 puntos. ZONA C: 1) Regatas (SN), 18 puntos; 2) Defensores Unidos, 16,5 puntos; 3) Sportivo Pilar, 14,5 puntos; 4) Ciudad de Campana, 14 puntos; 5) Astillero Río Santiago, 11,5 puntos. ZONA D: 1) Sarmiento (CS), 18,5 puntos; 2) Estrella (BB), 16 puntos; 3) Somisa (SN), 15,5 puntos; 4) Racing (O), 13,5 puntos; 5) Unión y Progreso (T), 11,5 puntos. FECHA 7 ZONA A: Independiente (Z) vs Independiente (T); Atenas (LP) vs Colón (Chi). Libre: Defensores (VR). ZONA B: Juventud Unida (C) vs Ciudad de Saladillo; Hogar Social vs Gimnasia (P). Libre: Los Indios (J). ZONA C: Regatas (SN) vs Ciudad de Campana; Sportivo Pilar vs Astillero Río Santiago. Libre: Defensores Unidos. ZONA D: Sarmiento (CS) vs Somisa (SN); Unión y Progreso (T) vs Racing (O). Libre: Estrella (BB).

QUIERE REPETIR. EN EL ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO ENTRE AMBOS, CIUDAD DE CAMPANA SUPERÓ 89 A 69 A REGATAS COMO LOCAL.



Básquet - Provincial:

Ciudad viaja a San Nicolás en busca de una victoria que lo mantenga con vida

