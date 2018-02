Desde las 20 horas, el Violeta irá en busca de una victoria que le permita alcanzar al líder Atlético Rafaela. Renso Pérez y Nicolás Sánchez regresan a la formación titular. En su primera presentación oficial del año como local, Villa Dálmine recibirá esta noche la visita de Juventud Unida de Gualeguaychú, en un duelo de escoltas que tendrá la misma motivación para ambos: en caso de sumar los tres puntos, alcanzar al líder Atlético Rafaela. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 de este campeonato del Nacional B, se jugará desde las 20 horas en el estadio de Mitre y Puccini con arbitraje de Ramiro López y televisación de TyC Sports. Para el Violeta será un partido importante, porque su localía ha sido vital para la gran campaña que está realizando. Y poder reafirmarla en el arranque de 2018 será fundamental para sostener las mejores expectativas. Hasta el momento, en seis presentaciones en Campana, el equipo de Felipe De la Riva sumó cinco triunfos y un empate. O sea: obtuvo 16 de los 18 puntos posibles (89% de efectividad). Y esas 16 unidades representan el 73% del total que ha logrado el Violeta hasta el momento en la temporada. En cuanto a lo futbolístico, el entrenador volverá a contar con Renso Pérez y Nicolás Sánchez desde el arranque, postergando a Federico Jourdan y Marcos Rivadero al banco de los suplentes. En tanto, Marcelo Tinari y Santiago Giordana serán bajas tras haber sido informados por Julio Barraza durante el polémico final del partido ante Instituto. De esta manera, Villa Dálmine formaría hoy con: Martín Perafán; Franco Flores, Renzo Alfani, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Ramiro López; Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. Mientras que en el banco de suplentes quedarán:Sebastián Blázquez, Marcos Martinich, Marcos Rivadero, Federico Recalde, Federico Jourdan, Favio Durán y Francisco Nouet. Por su parte, Juventud Unida llega a Campana tras empatar 2 a 2 ante Sarmiento de Junín como local. En ese partido, el Decano sufrió la expulsión de su goleador, Ariel Colzera. Así, en su reemplazo ingresaría Sebastián Sosa, en lo que sería el único cambio que realizaría el DT Javier Osella. En consecuencia, los de Gualeguyachú formarían con Lucas De León; Daián Vocos, Ricardo Villalba, Matías Marchesini, Patricio Romero; Juan Francisco Bauzá, Franco Leys, Sergio Sagarzazú, Claudio Pombo; Sebastián Sosa y Walter Acuña. La nómina de 20 concentrados la completan: Emilio Crusat, Daniel Abello, Rubén Piaggio, Nicolás Trejo, Diego Montiel, Juan Sánchez, Marcos Quiroga, Diego Barrado y Sacha Vela.



TRAS CUMPLIR SU SANCIÓN, RENSO PÉREZ SERÁ TITULAR. NACIONAL B – FECHA 14 VIERNES - 20.05 horas: Villa Dálmine vs Juventud Unida (G) / Ramiro López - 21.30 horas: Gimnasia (J) vs Instituto (Cba) / Nazareno Arasa - 22.00 horas: Mitre (SdE) vs Indep. Rivadavia / Gerardo Méndez Cedro SÁBADO - 19.05 horas: Sarmiento (J) vs Agropecuario / Bruno Bocca - 20.00 horas: Atlético Rafaela vs Brown (A) / Yamil Possi DOMINGO - 17.00 horas: All Boys vs Aldosivi / Héctor Paletta - 17.00 horas: Deportivo Morón vs Ferro / Diego Ceballos - 17.00 horas: Quilmes vs Flandria / Luis Álvarez - 17.00 horas: Los Andes vs Almagro / Pedro Argañaraz - 18.00 horas: Estudiantes (SL) vs Nueva Chicago / Pablo Díaz LUNES - 17.00 horas: Dep. Riestra vs San Martín (T) / Lucas Comesaña MIÉRCOLES - 21.00 horas: Boca Unidos vs G. Brown (PM) / Sebastián Ranciglio. Libre: Santamarina (Tandil).





DE REGRESO. TRAS CUMPLIR TRES FECHAS DE SUSPENSIÓN, EL VOLANTE RENSO PÉREZ RETONARÁ ESTA NOCHE A LA TITULARIDAD EN VILLA DÁLMINE. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 6: En 5 juegos, Villa Dálmine ganó 2 partidos, Juventud Unida 1 e igualaron en 2 ocasiones. El Violeta convirtió 10 goles, en tanto que el conjunto entrerriano marcó 5. EN CAMPANA jugaron 3 partidos: Villa Dálmine ganó 2 (9 goles) y empataron 1 encuentro. Juventud Unida no ganó (3 goles). EN GUALEGUAYCHÚ jugaron 2 encuentros: Juventud Unida ganó 1 (2 goles) y empataron un partido. Villa Dálmine no ganó (1 gol). EL ULTIMO ENCUENTRO: Se jugó el domingo 26 de marzo de 2017, por la 24ª fecha del Nacional B 2016-2017. Fue en Gualeguaychú, donde Juventud Unida se impuso 2-1 con goles de Alfredo Ramírez y Martín Prost (Pablo Ruiz descontó en el final). GOLEADORES DE VILLA DALMINE (10): Mauricio Sebastián Alonso (3), Pablo Martín Ruiz (3), Jonathan Figueira (1), Matías Nouet (1), Nicolás Stefanelli (1) y Renso Pérez (1). GOLEADORES DE JUVENTUD UNIDA (5): Fernando Zampedri (2), Gastón Ada (1), Alfredo Germán Ramírez (1) y Martín Prost (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL Se jugó el martes 30 de Agosto de 2016, por la primera fecha del Nacional B 2016/17 y fue goleada Violeta por 5 a 0. VILLA DÁLMINE (5): Carlos Kletnicki; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Pablo Ruiz, Horacio Falcón, Federico Recalde, Jonathan Figueira; Mauricio Alonso y Ezequiel Cérica. DT: Walter Marchesi. SUPLENTES: Fernando Otarola, Ángel Alonso, Lautaro Fórmica, Leonardo Cisnero, Fabrizio Palma, Juan Manuel Mazzocchi y Leonardo Carboni. JUVENTUD UNIDA (0): Lucas De León; Exequiel Narese, Matías Marchesini, Ricardo Villalba, Rubén Piaggio; Martín Prost, Alfredo Ramírez, Juan Sánchez, Renzo Tesuri; Diego Barrado; Javier Velázquez. DT: Norberto Acosta. SUPLENTES: Ángel Pedroso, Emiliano Capella, Leandro Larrea, Marcelo Castellano, Juan Francisco Pereyra, Gastón Ada y Alexis Blanco. GOLES: 2m y 16m Mauricio Alonso -ambos de penal- (VD); 24m y 32m Pablo Ruiz (VD), y 43m Jonathan Figueira (VD). CAMBIOS: ST 16m Castellano x Villalba (JU) y Gastón Ada x Prost (JU); 26m Palma x Alonso (VD); 31m Blanco x Barrado (JU); 33m Formica x Ruiz (VD); 37m Carboni x Cérica (VD). AMONESTADOS: Falcón (VD); De León, Villalba, Sánchez, Barrado y Marchesini (JU). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Ramiro López.

Nacional B:

Villa Dálmine recibe a Juventud Unida (G) en su primer partido del año en Campana

