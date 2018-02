P U B L I C



Tras el descenso sufrido el año pasado, inició su preparación para afrontar su participación en la Tercera División de la URBA. La competencia oficial arrancaría en abril. Antes, en marzo disputará al menos tres partidos amistosos. Luego del descenso sufrido en 2017, el plantel superior de rugby del Club Ciudad de Campana comenzó en febrero con los trabajos de pretemporada de cara a su participación en la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), cuya competencia comenzaría en abril. El Tricolor se prepara con mucha ilusión y esperanzas renovadas para enfrentar este año. Y en el arranque de la pretempo-rada se presentaron 46 jugadores que están entrenando lunes, martes y jueves de 21 a 23 horas y los sábados de 11 a 13. Para este 2018, el staff técnico seguirá encabezado por Nicolás Danylyzyn y César Gigena. Además, se incorporará como colaborador Mariano Casas, ex jugador del club (se retiró en noviembre del año pasado). Y también existe la posibilidad de que se sume Cristian Palacios, no para formar parte del núcleo de entrenadores, sino para trabajar en algunas tareas específicas en el ataque de backs. En cambio, quien no seguirá es Sebastián García. "Queremos sumar la mayor cantidad de puntos posible, pero principalmente reconsolidar y refundar el grupo", explicó el entrenador Danylyzyn en diálogo con La Auténtica Defesan. "No ponemos el foco en los resultados, sino que queremos crecer en cuanto a dinámica y volumen de juego. Los resultados vendrán solos", añadió respecto a los objetivos para este año. En cuanto a la competencia oficial, aún no está confirmada la fecha de inicio de la Tercera División, pero todo indica que sería en el mes de abril. Por lo pronto, el Tricolor ya planificó amistosos para el mes de marzo. El primero será el sábado 10 frente a Sociedad Hebraica en condición de visitante. Luego, el 17, recibirá a Municipalidad de Vicente López. Mientras que el 24 jugará como visitante ante Tiro Federal de San Pedro.

EN MARCHA. 46 JUGADORES INICIARON LA PRETEMPORADA BAJO LAS ÓRDENES DEL CUERPO TÉCNICO QUE NUEVAMENTE ESTARÁ ENCABEZADO POR NICOLÁS DANYLYZYN.



Rugby:

El plantel superior del Club Ciudad comenzó su pretemporada

