Sueña; y tómate tu tiempo

Vivimos en un mundo y en un tiempo donde el reloj debería tener tres veces doce horas cada día para poder acceder a hacer todo lo que debemos hacer o se espera que hagamos. ¿Realmente a alguien le sobra tiempo?

"El tiempo es oro", ¿verdad? Pero cuidado con eso, pues si dejas que el tiempo te coma puedes acabar siendo un autómata.

Aún sin saber como, aún sin creer que no puedes, aunque te parezca imposible debes guardar siempre tiempo para la vida, para los sueños y para el amor. Ya sé, debería sumar la salud pero entonces el post perdería romanticismo.

No dejes que la vida camine sola sin que puedas decidir donde y cuando quieres pararte, saltar, reír, cantar,..., ser feliz, en definitiva. No dejes que el amor se duerma por no haber tenido "tiempo" para mimarlo...

Nos puede parecer mucho, quizás creemos que podemos aplazar, quizás estamos seguros que todo puede esperar... Sí, pero no... Pues aquel tren de las oportunidades que pasa 7 veces por la estación de tus sueños sin que te subas, quizás no vuelva a pasar... Pues el amor al que niegas 7 besos por creer que estás muy ocupada, que lo estás, quizás comenzará a creer que no le importas...

Cuidadito con el tiempo. No caigas en su trampa. Mientras él avanza nada deja de suceder, nada deja de crecer o decrecer, nada te espera... No caigas en su trampa, por favor... No abuses del "mañana será", del "ya hablará el destino", no castigues al sueño con un "llegaste demasiado pronto", no pretendas citar al amor que llama a tu puerta con pasión para el mes que viene, no creas nunca que la vida podrá comenzar pasado mañana, pues aquello que pase se nutrirá de aquello que hayas sembrado...

Si un sueño te pide caminar camina, no le invites a esperar a que tengas tiempo, pues ese tiempo no llegará si tú no lo atrapas y le obligas... Si el amor te pide un beso o un abrazo, una mirada o una sonrisa, dásela, pues si le vas respondiendo con razones de tiempos llenos, quizás acabe pensando que no cabe en tu vida.

Los ritmos de vida actuales son atroces, para todos. Si un amigo te llama por teléfono te habrá incluido en el tempus de su ritmo. No lo menosprecies pensando que es diferente... Incluyele en el tuyo y responde, aunque sea con un SMS. Suele ser más sencillo de lo que pensamos, o de lo que tememos.

Ese tiempo es tu tiempo. Aunque no sea tanto como quisieras, aunque a veces sea con cuentagotas, no dejes de dárselo a la vida, al vivir, pues, si no, piénsalo, ¿de qué te sirve?...