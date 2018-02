P U B L I C





NOTICIA RELACIONADA: Parte II:

Alergia a las mascotas; razas de perros para alérgicos

Por Dra. Mabel L. de Kenny Cuando alguien sufre una reacción alérgica en presencia de algún animal o de mascotas decimos que tiene alergia a los animales. Lo que realmente sucede es que los agentes alérgenos ocasionan una reacción de hipersensibilidad del sistema inmunitario, desencadenando histamina. Este proceso hace que se inflamen las mucosas nasales, los ojos o los bronquios, todos ellos, síntomas de la alergia. La verdad es que, cualquier animal con pelo o plumas es susceptible de generar alergias. Concretamente existen unas 366 especies animales que pueden ocasionar problemas de alergia a los humanos. Generalmente se asocia estas alergias a perros o gatos, pero la realidad es que no son los más propensos a generarlas, pero dado que son las mascotas más comunes y extendidas de ahí que venga asociado. También es verdad, que, cuanto más tiempo se pase cerca de un animal con pelo o plumas más probable es tener un episodio de alergia. ¿Pelo, el verdadero culpable? Pues no es así, es la caspa que arrojan los animales, adherida el pelo, la que contiene los agentes que causan la alergia. Estas micro partículas son tan pequeñas que pueden permanecer en suspensión en el aire durante horas, antes de caer al suelo y pasar a formar parte del polvo o la suciedad. Pero el pelo y la caspa no son los únicos culpables, aunque si los más generalizado ¿Qué síntomas de la alergia hay? Los síntomas de alergia a mascotas son: rinitis (estornudos, comezón nasal, moco líquido), que puede estar asociado o no a conjuntivitis (enrojecimiento, lloriqueo, comezón ocular, etc.). Además, la reacción alérgica puede provocar asma(espasmo bronquial y dificultad para respirar, con accesos de tos, flema en el pecho…) causar urticaria (picores y ronchas), angioedemas (hinchazones de diversas partes del cuerpo), dermatitis por contacto generalizado . El uso de la aspiradora no ayuda mucho en los problemas de alergias a partículas caseras como son el polvo, los ácaros, los hongos y la caspa de los animales, ya que no extrae el polvo de la parte de debajo de la alfombra. De hecho, puede suspenderlas de nuevo en el aire si no encuentra con un filtro de alta eficiencia. Para evitar esto, es mejor la limpieza al vapor de las alfombras y los sofás, aunque ésta favorece el crecimiento de hongos. La mejor solución es tener el suelo de madera o mosaico, con alfombras que puedan ser lavada. Una opción preventiva adecuada para reducir los alérgenos en el ambiente son los filtros de aire porque reducen las partículas alergénicas suspendidas dentro de las casas. Si la alergia que sufres es a las proteínas de la caspa y la piel de tu perro, debes saber que existen una serie de canes denominados hipoalergénicos por producir una menor cantidad de caspa y no expulsan prácticamente nada de pelo, a través del cual también nos pueden llegar los alergenos que nos provocan la reacción alérgica. Dra. Mabel L. de Kenny Neumonologa Alergista de I.S.N.A.

Imagen ilustrativa, selección del editor.



Parte I:

Alergia a las mascotas; razas de perros para alérgicos

Por Dra. Mabel L. de Kenny

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: