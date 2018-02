NOTICIA RELACIONADA: Parte I:

Alergia a las mascotas; razas de perros para alérgicos

Por Dra. Mabel L. de Kenny (...) Perros hipoalergénicos: Como comentamos al inicio del artículo, las razas de perros hipoalegénicas son las más indicadas para aquellas personas con alergia a los canes. Sin embargo, cabe resaltar que el hecho de que sean hipoalergénicas no quiere decir que no provoquen ninguna reacción alérgica, sino que producen una menor cantidad de alergenos y, por tanto, el alérgico puede tolerarlas mucho mejor. Aún casi, cada persona es un mundo y no está demostrado científicamente que todas las razas hipoalergénicas sean aptas para alérgicos a los perros. Así pues, es posible que alguno de los canes mencionados a continuación sí te provoque alergia. Endicha lista se encuentran aquellos perros que no pierden pelo, que no tienen pelo o no producen caspa. Por otro lado, si el alergeno que desencadena la respuesta inmunitaria de tu cuerpo se encuentra en la saliva, deberás consultar con tu médico si puedes o no disfrutar de la compañía de un perro en función de grado de tu alergia. Terrier americano sin pelo: El american hairless terrier es uno de los más recomendados para personas con alergia a los perros por dos motivos: no tiene pelo y no produce caspa. Aunque se trata de una raza poco común, lo cierto es que es un perro muy activo, inteligente y cariñoso. Su estatura suele rondar los 40 cm de alto y gozan de un cuerpo esculpido y apariencia elegante. Su gran inteligencia los convierte en canes muy fáciles de adiestrar, mientras que su carácter juguetón y enérgico nos ofrece un compañero con el que entrenar, correr y jugar. Yorkshire Terrier: Para las personas alérgicas que viven en pisos, el yorkshire terrier es el perro perfecto. Al no desprender prácticamente nada de pelo, la pequeña cantidad de alergenos que pueda producir no se desprenderá por todo tu hogar, por lo que los síntomas de la alergia no deberían aparecer. Eso sí, tendrás que establecer unas pautas de higiene y cepillar a diario a tu yorkshire terrier para evitar que su pelo se enrede y ensucie Schnauzer: Además de constituir uno de los perros más populares por su belleza, variedad de tamaños y fácil adiestramiento, el schnauzer también es apto para personas alérgicas por la poca cantidad de pelo que desprende. Shih Tzu: De origen chino, el Shih Tzu es apto tanto para personas con alergia como para asmáticos por formar parte de los perros que no sueltan pelo. Se trata de una raza muy cariñosa, activa e inteligente, que adora la compañía de sus dueños y otras personas. Para mantener su manto en perfectas condiciones, deberás ofrecerle cepillados diarios y cortes de pelo Airedale terrier: En la línea de las razas de perro medianas y grandes, el mayor de los terriers también es ideal para personas alérgicas por no perder nada de pelo. Este can es extremadamente protector y se lleva muy bien con los niños, es inteligente, cariñoso y de fácil adiestramiento. Dra. Mabel L. de Kenny Neumonologa Alergista de I.S.N.A

Terrier americano sin pelo. Imagen ilustrativa, selección del editor.



Parte II:

Alergia a las mascotas; razas de perros para alérgicos

Por Dra. Mabel L. de Kenny

