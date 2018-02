Carnaval Violeta

esta noche juega Atlético Rafaela Con la victoria lograda ayer, Villa Dálmine alcanzó a Atlético Rafaela en lo más alto de la tabla de posiciones. Ambos tienen 25 puntos en 13 partidos, aunque La Crema (que todavía no quedó libre) jugará hoy: desde las 20 horas recibirá la visita de Brown de Adrogué. Si suma, volverá a ubicarse como único líder del campeonato. El otro encuentro que se disputará hoy también es importante para el Violeta. Es que desde las 19.05 horas, con televisación de TyC Sports, el próximo rival del equipo de nuestra ciudad, Agropecuario, visita a Sarmiento en Junín. En caso de ganar, los de Carlos Casares igualarían la línea de Villa Dálmine. Por su parte, el Verde necesita los tres puntos para salir de la zona de descenso. Esta fecha 14 del Nacional B comenzó anoche con tres encuentros. En Campana, el Violeta se impuso 2-0 sobre Juventud Unida, mientras que en Jujuy, Gimnasia venció 1-0 a Instituto; y en Santiago del Estero, Mitre derrotó 3 a 1 a Independiente Rivadavia. Luego de los partidos de hoy, la fecha continuará mañana domingo con cinco cotejos: Los Andes vs Almagro; Quilmes vs Flandria; Deportivo Morón vs Ferro Carril Oeste; All Boys vs Aldosivi (MdP); y Estudiantes (SL) vs Nueva Chicago. En tanto, el lunes juegan Deportivo Riestra y San Martín (T); y el miércoles lo harán Boca Unidos y Guillermo Brown (PM).







Con goles de Jorge Córdaba y Favio Durán, Villa Dálmine venció 2-0 como local a Juventud Unida de Gualeguaychú y adelantó los festejos en Mitre y Puccini. El equipo de De la Riva alcanzó a Atlético Rafaela en lo más alto. En tiempos de Carnaval, con el representante de Gualeguaychú enfrente, Villa Dálmine no dudó y armó su propia fiesta en Mitre y Puccini. Sí, el Carnaval fue Violeta: el conjunto de nuestra ciudad superó 2-0 a Juventud Unida en el arranque de la fecha 14 y alcanzó a Atlético Rafaela en la cima de la tabla de posiciones del Nacional B. Por eso, y por lo mostrado especialmente en el segundo tiempo, sus simpatizantes se fueron envueltos en la alegría que estas celebraciones transmiten. Y también en las esperanzas que su equipo despierta. Es que Villa Dálmine ganó un partido muy significativo. Con muchos matices. Se puede empezar señalando que la victoria le permitió cortar una racha de tres encuentros con empates consecutivos (San Martín de Tucumán, Almagro e Instituto); se puede agregar que los jugadores demostraron que supieron dar vuelta la página de aquel polémico final en Alta Córdoba y sobreponerse ante un rival que también llegaba a esta fecha como escolta de Rafaela; y, sobre todo, destacar que el equipo de De la Riva, a pesar del receso, no perdió la costumbre de ganar en su estadio. En sus siete presentaciones como local en esta temporada, el Violeta ha logrado seis triunfos y apenas un empate. Y en todos esos compromisos, a excepción de la igualdad ante Almagro, marcó por duplicado. Como ayer. ¿Cómo lo logra? Está claro que en Mitre y Puccini gana confianza en el manejo de la pelota, pero también es cierto que el equipo ha demostrado orden y paciencia para esperar su momento. Y eso sucedió anoche: después de un primer tiempo muy trabado, en el complemento se adueñó totalmente del juego tras convertir en su primera llegada. Una "poco ortodoxa" palomita de Jorge Córdoba fue la llave de la victoria. Y una enorme jugada de Favio Durán estiró una diferencia que Villa Dálmine supo administrar y hacer notar en la última media hora de juego. Otro ítem interesante a destacar en este equipo es la dificultad para encontrar "figuras". Todos los jugadores cumplen su rol, conocen su libreto y también el de sus compañeros. Y juegan para el conjunto. Anoche, Gonzalo Papa fue importante en el centro del campo, pero no más que Leandro Sapetti en el lateral izquierdo; que el regreso de Renso Pérez en el sector derecho; o que el sacrificio de Jorge Córdoba para pelearlas todas arriba. Y así también se puede hablar también del buen acople de Renzo Alfani con Juan Celaya en la zaga central; de cómo maneja los tiempos Ramiro López; y de los gestos técnicos de Nicolás Sánchez. Fue anoche, pero vale también para la gran mayoría de los partidos que este equipo disputó como local. En ese sentido, la novedad fue la frescura que le aportó Favio Durán en el segundo tiempo, cuando ingresó por Pablo Burzio (sufrió un golpe en la cintura que lo marginó del cotejo). El ex atacante de Vélez Sarsfield participó de la jugada del primer tanto y luego definió el encuentro con un golazo. Como para demostrarle a De la Riva que puede ser una alternativa clave en ofensiva. El próximo compromiso de Villa Dálmine será otro partido clave, porque el sábado 17 visitará a Agropecuario. O sea: tendrá enfrente a un rival que también está prendido arriba y que cuenta con una fuerte localía. El desafío, entonces, será imponer su juego en Carlos Casares y sumar de a tres como visitante, condición en la que sólo superó a Gimnasia de Jujuy. Pero para eso todavía falta. Hoy es tiempo de disfrutar de este Carnaval Violeta que ilusiona a toda la ciudad. EL PARTIDO Villa Dálmine salió a la cancha con la formación que De la Riva considera ideal gracias a los regresos de Renso Pérez y Nicolás Sánchez. Así, con un único cambio respecto a la alineación habitual de la primera parte del campeonato (Renzo Alfani por el lesionado Fernando Alarcón como primer marcador central), buscó recuperar la mejor versión del equipo. Tomar la iniciativa y adueñarse del balón fue la primera premisa. Para ello, en el arranque presionó fuerte en el mediocampo e intentó cortar también con anticipos. Después apostó por el rombo que armaban sus volantes en torno al círculo central para allanarle el camino a los laterales por los costados. Sin embargo, el cuidadoso trabajo de retroceso y agrupación que hacía Juventud Unida en su campo complicaba esas ideas. Por eso fue cayendo en búsquedas largas hacia Burzio y Córdoba. La excepción fue una gran triangulación Sánchez-López-Sapetti que le permitió al lateral izquierdo llegar al fondo y lanzar un centro que se desvió en un defensor y terminó pegando del lado externo de la red del arco de De León. Entonces, el juego transcurría con tranquilidad, entre las inmediaciones de un área y otra, sin sobresaltos para los arqueros. Aunque a los 18 se dio un minuto frenético. De un lado, Acuña capturó un mal rechazo de Celaya y exigió a Perafán con un remate bajo. Y seguidamente, el Violeta hilvanó su mejor acción: Burzio ganó espaldas, desacomodó a la defensa y después, Pérez y Sánchez construyeron una pared que dejó a Renso en inmejorable posición. Sin embargo, el bolivarense pecó de generoso y le quiso servir el gol a Ramiro López, quien terminó definiendo por sobre el travesaño. El trámite siguió siendo trabado para el equipo de nuestra ciudad, al que le costaba avanzar agrupadamente. En parte por el trabajo del elenco de Gualeguaychú y otro tanto por imprecisiones propias. Hasta llamó la atención que Renso Pérez (quien no jugaba oficialmente desde noviembre) fallara varios pases cortos en campo propio. Una de esas entregas fue anticipada por Acuña y posibilitó que Sosa escapara mano a mano con Perafán. Afortunadamente, su definición se estrelló en el travesaño. Fue a los 35 minutos, en un momento en el que Villa Dálmine presionó al visitante, logrando inquietarlo tres veces en cinco minutos. Primero, cuando Celaya remató por sobre el travesaño un despeje corto del arquero. Después, cuando Ramiro López llegó muy exigido a centro que le cruzó Renso Pérez. Y finalmente con un anticipo de Sapetti que le permitió a Burzio meterse al área por izquierda (su buscapié se desvió y se fue al córner). Fue la última acción del delantero cordobés, quien ya jugaba con un golpe en la cintura que le generaba mucho dolor. Por eso, en el entretiempo le dejó su lugar a Favio Durán, quien estaba en el banco de suplentes en reemplazo del suspendido Santiago Giordana (informado por el árbitro Julio Barraza por las protestas en Córdoba). Y el arranque de la segunda parte no pudo ser mejor para el Violeta. A los 4 minutos, Durán, López y Sánchez se combinaron por izquierda y Córdoba anticipó con una excelente palomita el centro de "Cuca" para sorprender al arquero De León. Sí: un brillante recurso del "Flaco" abría el partido para Villa Dálmine. Es que, en adelante, los dirigidos por De la Riva pudieron encontrar con asiduidad mayores espacios para jugar. Claro: Juventud tuvo que salir varios metros más adelante y eso permitió que el local se fuera adueñando del juego con una firme tarea de Gonzalo Papa (sumó la quinta amarilla y no jugará frente a Agropecuario en Carlos Casares). Y a los 18 minutos, Durán recibió un bochazo largo de Alfani sobre la derecha y, desde allí, construyó una jugada bárbara, que incluyó una gambeta en una baldosa para desairar a Marchesini y quedar de cara al gol. Su definición cruzada, de zurda, coronó la obra con la que demostró los pergaminos que traía desde Vélez Sarsfield (fue goleador de la Reserva). Con el 2-0 a su favor, Villa Dálmine decidió poner el juego en el freezeer. Con toques sencillos, cuidando el balón en campo propio, le sacó ritmo al partido ante un equipo que, más allá de alguna chance aislada (más producto del quedo campanense que de virtudes propias), no mostró fuerzas suficientes para complicar al conjunto de nuestra ciudad. Por eso, el Carnaval comenzó anticipadamente en Mitre y Puccini. Y con el Violeta en lo más alto de las posiciones del Nacional B. Para disfrutar. Y para soñar también. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (2): Martín Perafan; Franco Flores, Renzo Alfani, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Nicolás Sánchez, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Marcos Martinich, Federico Recalde, Marcos Rivadero, Federico Jourdan, Francisco Nouet y Favio Durán. JUVENTUD UNIDA (0): Lucas De León; Daian Vocos, Matías Marchesini, Ricardo Villalba, Patricio Romero; Juan Francisco Bouza, Franco Leys, Claudio Pombo, Sergio Sagarzazu; Walter Acuña y Sebastián Sosa. DT: Javier Osella. SUPLENTES: Emilio Crusat, Nicolás Trejo, Diego Montiel, Juan Sánchez, Marcos Quiroga, Diego Barrado y Sacha Vela. GOLES: ST 4m Jorge Córdoba (VD) y 18m Favio Durán (VD). CAMBIOS: ST Durán x Burzio (VD); 19m Barrado x Sagarzazú (JU); 21m Quiroga x Acuña (JU); 30m Recalde x Sánchez (VD); 35m Montiel x Pombo (JU); 43m Nouet x Córdoba (VD). AMONESTADOS: Alfani, Sánchez y Papa (VD); Acuña, Leys y Pombo (JU). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Ramiro López. ASISTENTES: Iván Aliende y Martín Giampaolo.



Favio Durán corona su gran acción individual con un zurdazo cruzado. fue el gol que liquidó el juego.





PALOMITA GOLEADORA. JORGE CÓRDOBA YA ANTICIPÓ A MATÍAS MARCHESINI Y SU CABEZAZO VIAJA RUMBÓ A LA RED.





SERÁ BAJA EN CARLOS CASARES. GONZALO PAPA, CUYO TRABAJO FUE CLAVE ANOCHE, LLEGÓ A LA QUINTA TARJETA AMARILLA Y DEBERÁ PURGAR UNA FECHA DE SUSPENSIÓN.





PURA ALEGRÍA. EL FESTEJO DE LOS JUGADORES VIOLETAS TRAS LA VICTORIA QUE LOS VUELVE A PONER EN LO MÁS ALTO.





TITULARES. CON LOS REGRESOS DE RENSO PÉREZ Y NICOLÁS SÁNCHEZ, EL DT FELIPE DE LA RIVA PUDO PRESENTAR ANOCHE A LA FORMACIÓN QUE HOY CONSIDERA IDEAL.

#Imágenes ?? | El saludo final lleno de alegría y de esperanza. El Viola volvió a ganar en Mitre y Puccini y sigue expectante en los puestos de arriba. ¡Todos juntos podemos! #VamosViola. pic.twitter.com/x9f1ttRSR4 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 10 de febrero de 2018 #Imágenes ?? | Los once titulares de Villa Dálmine en la victoria 2-0 frente a Juventud Unida de Gualeguaychú. pic.twitter.com/ZMIon2CnS6 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 10 de febrero de 2018 #Imágenes ?? | Jorge Córdoba abrió el marcador a favor del Viola con un gran cabezazo anticipando a Matías Marchesini. Fue su tercer gol en el campeonato. pic.twitter.com/GzhkTGhRPU — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 10 de febrero de 2018

Carnaval Violeta

