Tras el revalúo inmobiliario provincial, el municipal llega con 40% de aumento

La Provincia de Buenos Aires actualizó el valor fiscal de las propiedades y, además, de incrementarse el impuesto inmobiliario que cobra ARBA, también subió el ABL. Igualmente, el Municipio utilizó el "índice corrector" instrumentado en la ordenanza fiscal impositiva para evitar que se dispare el monto y que el tope del aumento local sea del 40%. Luego de aprobarse el año pasado en la Legislatura bonaerense, la Provincia aplicó en el inicio de este 2018 una significativa actualización de los valores fiscales de casas, departamentos y terrenos. Una situación que impacta en diferentes cuestiones. La primera y más visible fue el aumento del impuesto inmobiliario que cobra ARBA. Y otra fue el incremento de la tasa municipal de ABL que está relacionada al valor fiscal provincial de cada propiedad. En Campana, este segundo aumento comenzó a notarse en los últimos días, cuando los vecinos recibieron sus boletas municipales con un incremento que ronda el 40%. Se trata de un porcentaje que fue decidido como techo por el Ejecutivo Municipal a partir de la aplicación del índice corrector en el coeficiente de la valuación fiscal que está instrumentado en el artículo 113 de la ordenanza fiscal impositiva vigente. Si el incremento del valor fiscal de las propiedades se aplicaba de forma directa, "implicaba, como mínimo, un 76% de aumento" de la tasa local, explicaron desde el Municipio. "Pero finalmente se estableció un máximo de 40%. Fue una decisión del Intendente (Sebastián Abella) morigerar el impacto de lo que hubiese significado aplicar de forma directa el revalúo", explicaron desde la Secretaria de Hacienda. En cuanto al aumento de la tasa municipal, remarcaron que desde 2016 que no se modificaban los valores. "En casi un año y medio sin aumentos, hicimos un gran esfuerzo para poder cubrir los incrementos en los distintos insumos y servicios", señalaron. Otra novedad que trajo esta actualización a nivel local es que muchas propiedades que figuraban con "valuación cero", recibieron ahora una valuación base. SIGNIFICATIVA REVALUACIÓN El 2018 arrancó en la provincia de Buenos Aires con una fuerte actualización del valor fiscal de las propiedades. Según explicaron desde el gobierno provincial, el último revalúo urbano se había efectuado hace más de 10 años, por lo que los valores fiscales de las propiedades urbanas se encontraban "distorsionados y lejos de la realidad". Esa situación iba a corregirse en 2016, pero se decidió esperar "porque el contexto social y económico no era el adecuado para aplicarlo". "El objetivo del revalúo urbano es sincerar la situación actual de los inmuebles y otorgar mayor equidad y progresividad al sistema tributario", explicó el titular de ARBA, Gastón Fossati. Lo cierto es que, una vez que se conocieron esas revaluaciones, el valor fiscal de muchas propiedades creció hasta por encima del 900%. Desde ARBA aseguraron que "la valuación del inmobiliario ha sido actualizada aproximándose al valor de mercado" y "para que el revalúo no afecte significativamente a los contribuyentes, se establecie con topes que limitan el incremento del impuesto". De esta manera, el incremento en el impuesto inmobiliario urbano ronda el 56% en promedio, según señalaron desde ARBA. Por este aumento, el fisco bonaerense espera recaudar unos $ 4.000 millones adicionales, que compensarían parte de la pérdida de la recaudación por la baja en Sellos e Ingresos Brutos, cuyo costo fiscal será de unos $ 10.000 millones. CRÍTICAS AL REVALÚO El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, analizó los nuevos aumentos ligados al revalúo inmobiliario y se mostró en contra de que "la gente sea siempre la que pague todas las cuentas del Estado". "Si bien el revalúo se tendría que haber ejecutado antes, no se lo puede aplicar de golpe, sobre todo en un contexto donde el salario de los trabajadores no le gana a la inflación", expresó Lorenzino. Además, también indicó que "este impactante y desproporcionado incremento disparará aún más las subas del agua y la luz, y de bienes personales".

"FUE UNA DECISIÓN DEL INTENDENTE MORIGERAR EL IMPACTO DE LO QUE HUBIESE SIGNIFICADO APLICAR DE FORMA DIRECTA EL REVALÚO", EXPLICARON DESDE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMPANA. UNA CATARSIS VIA FACEBOOK Siempre sanguíneo y sin pelos en la lengua, días atrás, Juan Sajnin, el alma mater de JUSA SA y Presidente de la Unión Industrial de Campana (UIC), manifestó a través de su muro de Facebook su indignación al recibir el inmobiliario 2018 del terreno sobre Ruta 9 que cobija a JUSA SA y su vinculada Avila Argentina SA. "Estas son las variaciones del impuesto inmobiliario desde el 2015 al 2018. Si siguen subvencionando a vagos, políticos inescrupulosos y mantenidos nunca va a alcanzar la recaudación" escribió escribió Juan Sajnín, y publicó la foto de los impuestos de 2015 a 2018, donde arranca pagando algo más de $100 mil anuales, y ahora la cifra creció a $316 mil, algo más del 200%. En el mismo período, la valuación fiscal del terreno inicia en casi 5 millones, y se actualizó a $43 millones. Consultado al respecto por La Auténtica Defensa, Sajnín comentó: "Creo que todos estamos dispuestos a hacer un sacrificio si es en bien de todos y vamos para algún lado. Pero hay que hacerlo con criterio. Yo no puedo trasladarle alegremente mis costos a mis clientes así nomás. Así no funciona. También estoy de acuerdo que la valuación fiscal de las propiedades, no para mí, para todos, no reflejaba el valor de mercado. Pero para actualizar ese valor hay que considerar todas las consecuencias. Por ejemplo: si yo quisiera comprar hoy un terreno como el mío, el costo de la escritura es más o menos el 10%. O sea, para escriturar me tendría que poner con más de 4 millones. Una locura".



