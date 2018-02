Sería votado en la próxima sesión extraordinaria del Concejo Deliberante. La normativa establece un plan asistencial para los trabajadores desempleados. El anuncio fue acompañado por el diputado nacional Abel Furlán. En una conferencia de prensa llevada a cabo en el Salón Blanco del Honorable Concejo Deliberante, los bloques del PJ-Unidad Ciudadana y del Frente Renovador presentaron el proyecto de ordenanza para declarar en el partido de Campana la alerta laboral. La iniciativa fue acompañada por la CGT Regional en la figura de su titular, Abel Furlán, quien reconoció el aporte desde la política a la situación de los trabajadores y les exigió a las gestiones macristas corregir el rumbo de las decisiones económicas que han provocado masivos despidos en la zona, en particular en el sector petroquímico. La ordenanza, que se pretende votar en la sesión extraordinaria convocada para el próximo miércoles, había sido cajoneada por el oficialismo luego de que, a mitad del año pasado, votase en contra de su aprobación sobre tablas. Su texto alude a las convenciones, tratados y artículos constitucionales que establecen al trabajo como un derecho, a los recientes despidos en fábricas como Carboclor y Bunge y al impacto del achicamiento de la masa salarial en el circuito económico local. "Si no hay trabajo, no va a haber posibilidades de llegar al objetivo que prometió el presidente Macri de pobreza cero. Al contrario: todos los datos, inclusive las consultoras privadas, dan que la pobreza está aumentando permanentemente. Y esto tiene que ver con lo que está sucediendo en el ámbito de la producción y el trabajo", sostuvo Furlán. El también diputado nacional del Frente para la Victoria advirtió que las "consecuencias" de este escenario "también las van a sufrir los municipios, porque cuando un trabajador se queda sin empleo no puede pagar los impuestos. Y es afectado profundamente el comercio. Acá se han perdido más de 5 mil puestos de trabajo en los últimos dos años, contabilizando lo que sucedió en Atucha y en el resto de las actividades de nuestra región. Imagínense que hay 5 mil salarios menos que impactan sobre la economía de nuestras ciudades", comentó. Además, criticó al Gobierno nacional por lo que consideró "un ataque permanente para dejar al movimiento obrero en su conjunto condicionado en sus reivindicaciones". "Lo que está haciendo el Gobierno es poner en tela de juicio la legitimidad y la representación de los dirigentes gremiales. No digo que todos sean buenos: pero esa cuestión debe ser determinada por la Justicia y no por el Gobierno, porque si acá hablamos de ética, el Gobierno tiene muchas aristas descubiertas para explicarles a la sociedad", afirmó Furlán. La ordenanza propuesta por la oposición establece la creación de programas asistenciales destinados a las familias de los trabajadores desempleados. Al respecto, el concejal Rubén Romano explicó que el objetivo es que "el Municipio reconozca una alerta laboral que permita ingresar en un plan social, sanitario y alimentario a toda esa gente que quedó desprotegida". "Estamos altamente preocupados. Esto no es un precio que hay que pagar para salir adelante: esto es el comienzo de una profundización de una crisis social que está empezando a sentirse y notarse", aseguró. Y señaló que "con Cristina" los vecinos estaban preocupados por "pagar Ganancias" y "hoy están preocupados por sobrevivir". Por su parte, Marco Colella (Frente Renovador) cuestionó el "tremendo daño de las decisiones económicas que se toman a novel provincial y nacional" y recordó que una ordenanza similar a la que se pretende aprobar en Campana "está en vigencia en Zárate", lo que demuestra "el fuerte impacto de las medidas de este gobierno" en la región. Asimismo, embistió duro contra la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense, que a su parecer "no funciona y no cumple con sus obligaciones" sino que "se pone del lado de las corporaciones y fomenta los despidos encubiertos", en alusión a los retiros voluntarios ofrecidos, por ejemplo, por la empresa BOPP. También expresaron fuertes críticas a la situación laboral el secretario general de la UOCRA Campana, Oscar Villarreal (dijo que para el sector de la construcción no hay más perspectivas de nuevos proyectos aparte de la ampliación de Axion), y el vicepresidente del Partido Justicialista de Campana, José Agnes, (exhortó a las cámaras industriales y empresariales a unirse al reclamo de los trabajadores). Esta vez el proyecto de ordenanza sí sería acompañado por Cambiemos. La condición para el acuerdo fue desechar la palabra "emergencia" por la de "alerta". Lo cierto es que el panorama laboral en la ciudad dista de ser bueno, más allá de la palabra que se elija para describirlo.

EL ANUNCIO FUE REALIZADO AYER POR REFERENTES GREMIALES Y CONCEJALES DEL PJ-UC Y EL FR.





CONCEJALES Y REFERENTES GREMIALISTAS JUSTICIALISTAS, AYER EN EL HCD.



PJ, FR y CGT Regional:

Presentaron el proyecto para declarar el "alerta laboral" en la ciudad

