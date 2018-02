Finalmente llovió... y se inundó la Rocca otra vez

El agua le volvió a ganar a la vereda de nuestra redacción por varios minutos. Finalmente, después de varios días llegó una aliviadora lluvia matutina a la ciudad. Y como explica el meteorólogo Carlos Martínez en la columna que está a la izquierda, las precipitaciones "fueron más significativas de lo previsto y totalizaron 31 milímetros, casi lo mismo que lo acumulado en todo el mes de enero". Con esta situación, el agua ganó nuevamente la vereda de nuestra redacción de Av. Rocca 161, entre Becerra y Güemes, y escurrió totalmente pasados unos 15 minutos del aguacero. El hecho, que ya forma parte del folklore de nuestra principal avenida, no sería noticia si no fuese porque se encuentran en ejecución las obras de remodelación que tienen previsto poner al mismo nivel con las veredas con el pavimento, desde Luis Costa hasta 25 de mayo. No sólo los comerciantes y frentistas del lugar están preocupados por el futuro comportamiento y eficiencia de los drenajes pluviales, sino que también los ciudadanos de a pie han tomado nota sobre el tema. Luego de subir en nuestro muro de Facebook la foto de lo sucedido, el posteo tuvo un singular movimiento: 111 reacciones, 42 compartidos y 25 comentarios. A contiunuación, reproducimos solo algunos: -Sabrina Cecchetti: "La gente debería cuidar más el medio ambiente y tirar las cosas en los cestos de basura". -Florencia Gonzalez: "Hasta que no presenten los certificados de trabajo ni me creo que eso haya sido culpa de la basura. Yo no tiro botellas por las cloacas y cada vez se inunda más mi casa y la calle porque no vienen nunca a destapar. Me canso de reclamar y nunca resuelven nada. Gasté fortuna para solucionarlo pero si no hay ayuda de la otra parte se inunda igual. Gastaron un millón de pesos para "arreglar el tema" y a la primer "lluviecita" se taparon todas las cloacas igual!!! Cansados. Por favor les pido abstenerse a decir: "es un problema de siempre" porque votamos el cambio, pago impuestos carísimos y la solución no está. Atte. Vecinos de Plaza España". -Simón Castañeira: "¿Por qué no dicen la verdad los responsables de las obras de Rocca? Afectan los alrededores, y menos mal que fue poca agua la que cayó. Tendrían que hacer el desagüe hasta el final para que desagote en el Paraná como corresponde sino siempre va a pasar lo mismo que se junta el agua en el bajo buscando salida que no tiene. Lo digo como vecino del bajo que sufre inundaciones, era obvio que iba a pasar esto! Si se hacen las cosas bien se evitan graves problemas que nos perjudican a todos". -Graciela González: "Toda la vida cada vez que llueve mucho de golpe pasa eso, igual que en Rocca y Luis Costa, San Martín, etc. Los comerciantes de esa zona lo sabemos".

ROCCA Y BECERRA, HELADERÍA KOVAL. EL AGUA AMPLIAMENTE SOBRE LA VEREDA.

#QuejaVecinal cayeron dos gotas y se inundó la Av. Rocca esquina Becerra... Como están las bocas de tormenta? ?? cada vez que tiramos un papel o botella plástica en vía pública recordemos: ahí están las consecuencias. pic.twitter.com/wg6EjLuh4m — (@dantrila) 9 de febrero de 2018

Finalmente llovió... y se inundó la Rocca otra vez

