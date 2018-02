La Noche es el inconsciente, y poder entrar a el, llegando al interior de nosotros mismo. Es soñar. Es abundancia. Kin Noche 3. El tono 3 es la activación, el primer escalón. Es el tono donde trabajamos los permisos que nos damos. Es permitirnos no estar siempre con el "exigente" a full. Nos hace trabajar sobre los sentimientos de culpa. Tono de movimiento, de intercambio social, un día que nos va a dejar sin aliento ,lo mejor es no resistirse y fluir. Rige la cadera izquierda y estos 13 días en este tono se encuentra la noche y la noche viene a trabajar sobre los miedos que tenemos y no nos dejan avanzar. Si duele la cadera izquierda o el nervio ciático de ese lado, o hay problemas en los órganos sexuales, algún miedo, no estamos pudiendo afrontar, algún permiso no nos estamos pudiendo dar, alguna culpa está ahí dando vueltas, o estamos sometidos a una situación que no podemos poner un freno. Un "no" puesto a tiempo nos habilita un "si" a nosotros mismos. El "si" y el "no" son dos palabras que tienen mucho poder, decir "no" sirve para poner un límite, para tener en cuenta cuantas puertas de "sies" nos deja abierta ,poner freno a algo que no está siendo de nuestro agrado. Reconocer el miedo que nos puede traer poner límites, el miedo a sentirnos malos, a sentirnos que pueden no querernos si decimos que no, es una de las cosas que la Noche 3 nos ayudará a ver. La asistencia interna que nos provee entrar en esta cueva, para atrevernos a soñar, para atrevernos a soltar el exigente, a decir si ,solo si el si ,es querido deseado, anhelado, y no decirlo para ser mirado, amado, tenido en cuenta. Hoy nos abrimos a la posibilidad de comenzar algo nuevo que nos propone el Dragón atreviéndonos a fluir desde los sueños hechos realidad, el sueño a ser abundantes, el sueño a darnos permisos, el sueño a poder avanzar sin miedos. SOÑEMOS CON LOS OJOS ABIERTOS y demos paso LA ABUNDANCIA INTERIOR Y EXTERIOR que la Noche nos provee Dulces sueños de fin de semana, que la vida es sueño y los sueños, sueños son!

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Noche 3 - Energía del Sábado 10/02/2018 - Trecena del Dragón

Por Alejandra Dip

