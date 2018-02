Servicios basados en conocimiento: la nueva era productiva

Daniela Longas

A medida que avanza la tecnología, se observa un crecimiento en ocupaciones en servicios que deja la parte mecánica y rutinaria a las máquinas o robots. Estos procesos "robotizados" están sustituyendo poco a poco al trabajador de producción de bienes, evidenciando un fuerte cambio en la demanda de trabajo futura. Son éstas las actividades que contribuyen a la formación de Población Económicamente Activa (PEA) en las próximas generaciones. Tradicionalmente, el sector servicios era caracterizado como de baja productividad y escaso dinamismo innovador. Actualmente, los servicios generan la mayor parte del producto bruto interno y del empleo tanto en naciones desarrolladas como en países en desarrollo, conformando grandes focos de generación de innovaciones y demanda de personal calificado. Esta situación implica la necesidad de amortiguar las consecuencias negativas que surgen en sectores productivos de bienes, continuando a su vez con el avance tecnológico que lleve al cambio en la estructura productiva de la Argentina. Los llamados "Servicios Basados en Conocimiento" (SBC), son aquellos caracterizados por emplear personal de medio y alto nivel de calificación, y son transmisores y generadores de conocimiento para la economía en su conjunto. En este contexto, la educación juega un rol crucial cooperando con la formación de personal requerido por el nuevo paradigma productivo. La posibilidad de aumentar la participación en tareas de servicios, no rutinarias, se encuentra condicionada por el nivel de calificación y habilidades que tienen los trabajadores. El avance de tecnologías digitales, ciencia de datos, comunicaciones y robótica es un factor relevante en la mejora de bienestar de la población, gracias al aumento de productividad global de la economía. Pero es necesario, a la par, acompañar este proceso con reformas y/o políticas públicas para evitar situaciones de desigualdad y para ofrecer capacitaciones que preparen a los trabajadores, pujando así contra los niveles educativos bajos y paleando al desempleo generado en áreas meramente manufactureras. La desvinculación de personal por parte de empresas en vías de transformación de sus procesos productivos resulta la consecuencia negativa en este camino hacia el desarrollo. Por otra parte, políticas orientadas a financiar e incentivar a empresas locales hacia las nuevas tecnologías es otro de los principales desafíos. Lo importante ya no es qué se produce en un determinado país o región, sino qué tipo de tareas se desarrollan allí y cuál es el valor agregado que generan. Los menores costos marginales de producción al incorporar innovación tecnológica y automatizar procesos productivos ayudan a aprovechar las economías de escala que se generan. Fundamentalmente por esta razón muchas empresas buscan impulsar los SBC alejándose de las actividades más rutinarias. Tienden a investigar, buscar y utilizar herramientas que les permitan organizarse en base a este tipo de actividades. Algunos de estos tipos englobados en el sector son: educación, servicios contables, informática y software, investigación y desarrollo, arquitectura, ingeniería, audiovisuales, finanzas, administración, tecnologías como Big Data, Cloud Computing e Impresión 3D, entre otros. Cabe destacar que Argentina ha dado lugar a más trabajo, ha incrementado el valor de sus exportaciones y ha generado un tejido empresario de alta competitividad internacional, por lo que resulta elemental la continuidad de su desarrollo, no sólo por los beneficios a nivel de crecimiento, sino también porque constituye demanda de empleo de gran importancia. Actualmente, el país emplea 1,4 millones de personas en este sector. Según el Ministerio de Producción, el sector de software experimenta hoy en día el mayor dinamismo en cuanto a creación de empleo. Durante el 2017, los SBC sumaron exportaciones por USD 2.975 millones, e importaciones por USD 2.393 millones. Este mercado es liderado por Estados Unidos. Sin embargo, según la OMC (Organización Mundial del Comercio), Argentina ocupa el puesto 24 en el mundo en cuanto a exportaciones de SBC. A nivel mundial aumenta cada vez más la demanda de servicios y esto fortalece y moviliza exportaciones. Precisamente, lo que facilita las ventas de SBC al resto del mundo y por lo tanto mejora la balanza comercial y al crecimiento del país es fundamentalmente la disponibilidad de recursos humanos calificados, la educación. Daniela Longas, Licenciada en Economía (UBA)

Servicios basados en conocimiento: la nueva era productiva

