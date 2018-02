Anoche cayó 89 a 62 frente a Regatas y por la victoria de Sportivo Pilar ya no cuenta con posibilidades de clasificar a playoffs. Poco, muy poco, le duró al Club Ciudad de Campana la esperanza de conseguir un triunfo en San Nicolás que le permita mantenerse con vida en este Torneo Provincial de Clubes. En menos de 10 minutos, Regatas le dio otro cachetazo y prácticamente sentenció el triunfo en ese cuarto inicial que finalizó 31-5 a favor del elenco nicoleño. Fue el parcial que marcó el rumbo de un partido que Regatas terminó ganando 89-62 para afirmarse todavía más como líder de la Zona C de esta segunda fase. En contrapartida, para el Tricolor fue el encuentro que enterró sus posibilidades de clasificar a playoffs, dado que Sportivo Pilar le ganó a Astillero Río Santiago en el otro juego del grupo y dejó al CCC sin chances de alcanzar la tercera posición. Con estos resultados, en la Zona C manda Regatas de San Nicolás con 20 puntos. Luego aparecen Defensores Unidos y Sportivo Pilar con 16,5. Y más atrás Ciudad de Campana con 15 y Astillero Río Santiago con 12,5. ¿Por qué ya no tiene chances el Tricolor? Es que sólo le restan dos encuentros (Astillero Río Santiago y Sportivo Pilar), mientras que a Defensores Unidos y Sportivo Pilar le quedan tres juegos por delante (ya tuvieron fecha libre). Así, Ciudad sólo puede aspirar a terminar con 19 puntos, mientras que el mínimo que reunirían CADU o el Rojo sería de 19,5. Por eso, en la calle Chiclana ahora sólo queda pensar en la reestructuración que ya comenzó con la llegada de Sebastián Silva, quien tendrá el objetivo de rearmar el plantel de Primera División para el próximo Torneo Oficial de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) y también de reconstruir la categoría Sub 19, que seguramente proveerá jóvenes valores para ese equipo. SÍNTESIS DEL PARTIDO REGATAS DE SAN NICOLÁS (89): Juan Manuel Rossi (2), Matías Alluchon (17), Valentín Ingrata (19), Bruno Voltatorni (6) y Sebastián Castro (16) (FI) Santiago López (13), Lucas Martínez (7), Agustín Porta (2) y Franco Voltatorni (7). DT: Pablo Dastugue. CIUDAD DE CAMPANA (62): Camilo Cáceres (14), Francisco Santini (18), Matías Nieto (12), Lautaro Toranzo (11) y Matías Aranda (4) (FI) Eliseo Iglesias (7), Lucio Cadelli (0), Mateo Somoza (0), Emanuel Sayal (0) y Gonzalo Corbal (0). DT: Sebastián Silva. PARCIALES: 31-5 / 22-23 (53-28) / 19-19 (72-47) / 17-15 (89-62). GIMNASIO: Estadio La Ribera.





Básquet:

Ciudad de Campana perdió en San Nicolás y se quedó sin chances en el Provincial

