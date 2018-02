Por la cuarta fecha de la Zona D juegan desde las 17 horas en cancha de Puerto Nuevo. La Copa Federación Norte 2018 "Pedro Edgardo Barri" ya disputó la primera rueda de su fase de grupos. Y este fin de semana se comienzan las revanchas que definirán los clasificados a los Octavos de Final. En el caso de la Zona D, el inicio de la segunda rueda vuelve a poner frente a frente a los dos equipos de nuestra ciudad que participan de la competencia: Atlético Las Campanas y Mega Juniors se enfrentarán esta tarde, desde las 17 horas en el estadio Carlos Vallejos del Club Puerto Nuevo. En el primer enfrentamiento, en el debut de ambos en esta nueva edición de la Copa Federación, se impuso el equipo dirigido por Luis Cejas y Carlos Navazzotti por 3 a 0 con goles de Michel Bustamante, Diego Cejas y Enzo Ramallo. Ahora no estará las expectativas del debut, sino las necesidades de uno y otro de cara a la clasificación. Y en ese sentido, el más urgido es Mega Jrs, que apenas pudo cosechar un punto en la primera rueda. Por eso, en caso de perder hoy podría quedarse sin chances de avanzar a la próxima etapa. Por su parte, Las Campanas está invicto, suma 5 puntos y es líder junto a Lima FBC. Y si bien un triunfo no le garantiza terminar entre los mejores dos de su grupo, lo dejaría a las puertas de la clasificación. El otro encuentro de esta cuarta fecha de la Zona D será el duelo entre elencos zarateños, dado que se enfrentarán Lima FBC y Maipú. CUARTA FECHA ZONA A: Argentino Oeste vs 12 de Octubre; Irineo Portela vs Sarmiento. ZONA B: Dep. Alsina vs San Patricio; Defensores Unidos vs Central Buenos Aires. ZONA C: Flecha Azul vs SAPA. Libre: Social Obrero. ZONA D: Atlético Las Campanas vs Mega Jrs; Maipú vs Lima FC ZONA E: AMEFIP vs Velez Sarsfield. Libre: Rivadavia. ZONA F: Defensores Jrs vs Los Palometas; San Lorenzo vs San Martín. ZONA G: Obras Sanitarias vs Villa Italia; La Nueva Academia vs River Plate. POSICIONES ZONA A: 1) 12 de Octubre (SN), 7 puntos; 2) Argentino Oeste (SN), 7 puntos; 3) Sarmiento (Z), 3 puntos; 4) Irineo Portela (B), 0 puntos. ZONA B: 1) Defensores Unidos, 7 puntos; 2) San Patricio (SAdA), 3 puntos; 3) Central Buens Aires, 2 puntos; 4) Deportivo Alsina, 2 puntos. ZONA C: 1) Social Obrero (Z), 4 puntos; 2) Flecha Azul, 2 puntos; 3) S.A.P.A, 1 punto. ZONA D: 1) Atlético Las Campanas, 5 puntos; 2) Lima FBC, 5 puntos; 3) Maipú, 4 puntos; 4) Mega Jrs, 1 punto. ZONA E: 1) AMEFIP, 2 puntos; 2) Rivadavia (Cha), 2 puntos, 3) Vélez (M), 2 puntos. ZONA F: 1) San Martín (Cha), 6 puntos; 2) San Lorenzo (Rawson), 4 puntos; 3) Defensores Jrs (M), 4 puntos; 4) Palometas FC (M), 3 puntos. ZONA G: 1) River (Chacabuco), 7 puntos; 2) Obras Sanitarias (Arr), 4 puntos; 3) Villa Italia (Salto), 3 puntos; 4) La Nueva Academina (Cha), 2 puntos.

REVANCHA. EN LA PRIMERA FECHA DE ESTA COPA FEDERACIÓN, ATLÉTICO LAS CAMPANAS VENCIÓ 3-0 A MEGA JRS.



Copa Federación:

Esta tarde vuelven a enfrentarse las Campanas y Mega Jrs.

