Es ante reclamos vecinales y tras comprobar que algunos barrenderos tiran la basura en las alcantarillas. "Vamos a analizar este servicio que cuesta millones de pesos y que no está siendo todo lo eficiente que debe ser", destacó Abella. Reclamos de vecinos, material de cámaras del centro de monitoreo, y la aparición de una foto que muestra el momento exacto en que un barrendero tira basura a la alcantarilla, llevaron al intendente Sebastián Abella a analizar la posibilidad de rescindir o no renovar el contrato de barrido con la empresa Agrotécnica Fueguina. "Son millones de pesos que pagamos los vecinos de Campana por este servicio y estamos viendo inconvenientes a diario que no vamos a tolerar que continúen ocurriendo", resaltó el jefe comunal, quien estuvo analizando distintos videos registrados por las cámaras del municipio, y también los reclamos que ingresan a través del CEMAV. "Estamos haciendo un trabajo histórico en materia de mantenimiento y limpieza de alcantarillas y en esas limpiezas estamos detectando casos donde serían los mismos barrenderos los que tiran la basura a las mismas. Esto no lo vamos a dejar pasar", destacó el jefe comunal.

La imagen de la polémica. Señalada la cámara de CIMOPU y destacada el área del barrido hacia la boca de tormenta.

"Vamos a analizar este servicio que cuesta millones de pesos y que no está siendo todo lo eficiente que debe ser", remarcó el Intendente Sebastián Abella (Imagen ilustrativa.).

El Intendente analiza rescindir el contrato de barrido con Agrotécnica Fueguina

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: