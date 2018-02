Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 11/feb/2018. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 11/feb/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Ratolandia, donde todos es posible

"Después de caerte varias veces te levantas cada vez más rápido y te das cuenta que en el trabajo está todo" Cristian Gigena predica con el ejemplo: le canta al amor y abre caminos a otros músicos y artistas para que la felicidad sea compartida. Juntarse con "Ratola" es bastante más que hablar de música: es recibir una lección de humanidad. "Hay que crear vínculos con las personas porque las cosas que están hechas con amor siempre llegan a buen puerto", sentencia. "Es un gran amigo y una gran persona que ayuda mucho a que los músicos locales puedan difundir lo que hacen", dice Hernán Monge (28). "Lo conocí cuando me anoté a un "Déjà vu" de Bisellia. A partir de eso él me invitó un par de veces más y terminé conociendo a mucha gente copada Además, de tanto ir a los "Déjà vu" me inspiró a volver a componer", me aporta Germán Llanos (20). "Ratola siempre trata de generar movidas para que el arte joven de Campana salga a la luz y lo más importante, que se valore. En lo personal me dio muchas oportunidades para poder mostrar un poco de lo hago, y siempre me ayuda cuando se trata de canciones mías. Es un artista que siempre va a estar dispuesto a ayudar al otro", me explica Pablo Lescano (18). "Caminante: no hay camino, se hace camino al andar" dijo Antonio Machado. Y así como hay Embajadores sin cartera, todo parece indicar que Cristian "Ratola" Gigena (32), además de músico, va camino a convertirse -si ya no lo es- en una especie de Director de Cultura honoris causa de nuestra ciudad. En su infancia no abundaban los discos y en la familia no había músicos: sólo se escuchaba la radio. La secundaria comenzó a nutrirlo de nuevos sonidos, amigos le mostraban bandas que escuchaban hermanos más grandes. Así, "Ratola" conoció el punk, género donde dio sus primeros pasos: "Todos somos ´frankestains´ musicales", dice, aunque el concepto de "hit radial" nunca lo abandonó: "Siempre tuve la estructura de canción en la cabeza: melódica y con estribillo pegadizo. En el último disco de El Mató (La síntesis O´Connor) se ve perfectamente una estructura súper simple que te mata". "Patadas Voladoras" fue su primera banda. "Éramos -recuerda- todos amigos de la escuela. El plan era juntarse a jugar. Fue una etapa hermosa, donde todo estaba por descubrir". La banda sigue vigente, con dos discos en la espalda: "Tu show" (2006) y "Cancionero" (2011). Con el paso del tiempo "Rata" comenzó a gestar una idea que le rondaba por la cabeza: tener un proyecto solista. La soledad es una hoja de doble filo: para bien y para mal, la cosa depende sólo de uno. Tropezando y aprendiendo de las caídas, "Ratola" se fue adaptando al nuevo formato, priorizando la canción y la sencillez, estructura que en el próximo disco busca madurar para poder matizar con nuevas influencias: "Me costó mucho salir de mi zona de confort, no repetirme. Este disco lo encaré de forma diferente, con un productor que venía persiguiendo hace tiempo, Juan Ignacio Serrano. Compuse el doble de la cantidad de temas que va a tener el disco para poder filtrar, cuando antes llegaba con lo justo. Es la primera vez que me pongo en manos de alguien para me diga si lo que hago está bien o mal", explica. Entre las influencias están Canca, Joel López y Juanito el Cantor, pero Cristian no se encierra en ningún género: "No existe una sola cultura musical. Hay que respetar e intentar comprender al otro. Hace algunos años descubrí el folklore nacional, escuchar "Oración del Remanso" me partió la cabeza. Me encanta escuchar de todo y me cansa el típico chiste despreciando otros géneros. Es perder el tiempo en lo negativo." Sobre la aventura de grabar un disco me responde: "estamos en la era de la canción suelta. Al principio lo hice y me subí a esa rueda del mercado pero después me di cuenta que me estaba muriendo artísticamente. Por eso hay que volver a escuchar los discos enteros, donde te interiorizás en el artista. Me pasa con Cerati: cada disco suena diferente." La unión hace la fuerza Una de las caídas más fuertes para Cristian fue descubrir el frío negocio detrás de la industria musical. Entender que no existe logro sin trabajo previo hizo que se adentrara en la autogestión y comenzara a desmitificar clichés: "No hay que creer en las grandes cosas, porque las grandes cosas que no tienen base se caen". Comenzó a caminar los pasillos de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (S.A.D.A.I.C) para saber cuáles eran sus derechos como músico pero nuevamente, la cosa no estuvo fácil: "Estaba minado de dinosaurios, entrabas y salías confundido. Te daban un papel para firmar y después te dabas cuenta que te estaban mintiendo". Todo cambió cuando conoció la UMI (Unión de Músicos Independientes), una organización de músicos autogestionados de todo el país, quienes ya tenían información y años de lucha combatiendo la burocracia del negocio musical: "En este momento sólo el 5% de los músicos de Campana tienen registrados sus temas. Nadie se da cuenta, pero si no registrás, SADAIC se queda con mucha plata que es de uno". Así, surgió la idea de replicar una organización de músicos en Campana, lo que ahora es el MIC (Músicos Independientes de Campana), donde por primera vez en la historia de la ciudad artistas independientes se organizan para luchar y conseguir mejores derechos: "Ayudar al músico a cobrar lo que le corresponde cuando toca. Hacer un control en los bares para saber si está la seguridad necesaria para tocar y no quedarse pegado (En san Miguel hace poco murió un músico por las condiciones precarias del lugar). Que el músico tenga más herramientas y conozca sus derechos. Hacer un censo para que el municipio sepa la lista de músicos que hay y convoque para los eventos que organiza", enumera entre una lista de objetivos que se plantea el espacio, y agrega: "Me he topado en esta vida con mucha gente que la destraba, pero sólo para él. Hay muchos que preferimos compartir. Si vos no pensás en que hacés algo para que lo siga otra persona o que quede algo de verdad, y no hablo de tu disco o tu cara, sino de algo en lo que creas; si la idea de la música es solamente alimentar tu propio ego no aprendiste nada. Pienso todo el tiempo en que hay que hacer historia. La información tiene que girar", sentencia. Enseñar con el ejemplo Además de músico, Cristian es profesor. En este momento está aplicando una nueva metodología, enseña a un grupo de chicos que no superan los 12 años a tocar un poco de todos los instrumentos. La idea es entender como funciona el todo relacionado y si alguien va a la casa de un guitarrista y hay un piano libre, pueda acompañarlo. Lo increíble es que esos chicos armaron una banda y ya están sacando fechas por su cuenta. Es que Cristian le aclara a los padres desde el primer momento que el no enseña la forma académica, lo que no aclara es que abre caminos: "Somos una ciudad con poco amor propio. ¿Por qué no nos podemos despegar del cover? Por eso a mis alumnos en algún momento los incito a hacer su música, a empezar un camino. Seguramente al principio no guste tanto, pero empezás algo vos". Así, por ejemplo, nace "Déjà vu", un ciclo en el que cantautores independientes pueden dar sus primeros pasos en el escenario: "Si los lugares arrancan a las 3 AM, tenés que saber que no va a ir mucha gente. Hay que hacer una mínima lectura de mercado y comprender al otro. Yo necesito gente que vaya a escuchar al que se va a subir a cantar, por eso "Déjà vu" es los miércoles, en Bisellia, en el que la gente que va es porque realmente quiere escuchar. Es un ciclo para que giren las canciones y todos nos pasemos información." Ratola hace un recorrido racional, siempre sabiendo cual es su norte: "Existe un problema social: donde la música siempre es un hobby, no se te permite decir ni siquiera que es tu carrera paralela. Si tengo un objetivo en estos años es por lo menos plantear la duda de si no es por lo menos algo más que eso. Cuando la gente tiene un problema económico en lo primero que recorta es en el placer". Sobre el presente musical de la ciudad me contesta: "Creo que Campana tiene pasado, presente y futuro. Si vos vas a Bisellia pasan cosas todos los días. Hay toda una movida de cantautores. Así nace "Noche de Solistas", donde todos cedemos algo para que aportar a algo más grande. No hay nada mejor que compartir algo de verdad, donde nada está forzado. Campana es una ciudad industrial que te puede tirar para abajo. En los espectáculos no podemos pasar la barrera de los $50 para cobrar entrada y eso está mal: un recital no puede salir menos que una cerveza. Hay que generar conciencia y trabajo". Dentro de esa lógica, y para combatir la sequía cultural, surge el Camping Artístico: "Hace tres años artistas de Zárate y Campana nos juntamos y decidimos hacer algo ambicioso. Caímos a la plaza el primer viernes de enero con un generador, pusimos luces y sonido y arrancamos. Vino la gente de Cultura, que no entendía nada y nos propusieron dialogar ese mismo lunes. Ahora la municipalidad nos proporciona el seguro de espectador e insumos que pagan mensualmente como el sonido y las luces. Dura todo Enero y Febrero, es un proyecto que necesita constancia. Los que organizan el Camping van cambiando todos los años: si alguien falta, la rueda sigue. Hay que sembrar la semilla para que si vos no estas mas, otro lo siga. Sino sólo estuviste alimentando tu propio ego". Conectar y generar, palabras que se repiten en el vocabulario de Ratola, pero no cansan: "Pongo todo lo que tengo a disposición: cámara, estudio portátil, equipos. Puedo grabarte una canción y que tus canciones empiecen a girar. Tenemos una herramienta enorme que es Internet y son las redes sociales. Duermo muy poco, no puedo dejar las cosas para mañana porque la cosa es hoy. Creo en el amor entre las personas, en el amor por el oficio" dice mirándome a los ojos y me regala una anécdota hermosa: "Cuando teníamos 20 años con Patadas hicimos un demo en mi casa para presentar en un concurso. Éramos pura inocencia, realmente estaba muy mal grabado. Se lo presentamos a un productor que vio nuestras ganas y nos ofreció grabar dos temas gratuitos para presentar algo más profesional. Ese sábado fuimos con todos los instrumentos y grabamos. Nunca supieron lo que generaron, gracias a eso arrancamos una carrera. Cuando te pasa algo así no podes no replicarlo, si no, no aprendiste nada. La satisfacción es esa: dar sin esperar nada a cambio". Estamos finalizando la nota después de tres horas de charla, varios termos de mate y una sensación térmica que ronda los 36º. Antes de que apague el grabador, me dice: "Después de caerte varias veces te levantas cada vez más rápido y te das cuenta que en el trabajo está todo. Existe cierta comodidad en dejarse estar. No hay que esperar que te pasen la data: hay que crear vínculos con las personas porque las cosas que están hechas con amor siempre llegan a buen puerto. Hay que cambiar el objetivo materialista y construir desde lo humano". Vuelvo a mi casa con una sonrisa de agradecimiento. Más que una entrevista, encontrarme con Ratola fue un aprendizaje.

“Hay que crear vínculos con las personas porque las cosas que están hechas con amor siempre llegan a buen puerto", asegura. FICHA RATOLÍSTICA Discografía: "Tu show" (2006) y "Cancionero" (2011) con Patadas Voladoras; "Feliz Cumpleaños" (2013) y "Cada vez te quiero más" (2015) como solista. Proyectos compartidos: "Noche de Solistas" y "Proyecto Pandora". Además, es el alma mater del "Camping Artístico", en la plaza E. Costa, y de "Déjà vu" en Bisellia.

