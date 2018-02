Desde el Municipio aseguraron que "el empleo formal en la zona creció durante 2017"

Con "datos oficiales" reunidos por la Secretaría de Economía y Hacienda, desde el Ejecutivo señalaron que "durante el año se crearon numerosos puestos de trabajo, algo que no ocurría desde 2010". A partir de "datos que surgen de las declaraciones juradas que las empresas presentan anualmente ante el Municipio", desde la Secretaría de Economía y Hacienda aseguraron que "el empleo formal en la zona creció durante 2017". Además, remarcaron que esos "números oficiales" dan cuenta de "un crecimiento sostenido". Y, aunque reconocieron "alertas" en el sector químico, cuestionaron declaraciones realizadas al respecto por referentes de la oposición. "Hay muchas mentiras con respecto a la situación del empleo en la zona y la realidad es que durante el año pasado se crearon más de mil puestos de empleo más con respecto a 2016, y fue el primer año de crecimiento importante desde 2010", señalaron desde Hacienda. "EMPLEO FORMAL NETO" Consultado sobre el tema, el presidente de la Agencia de Desarrollo y del HCD, el contador Sergio Roses, destacó que "estamos hablando de empleo formal neto, sin considerar todos los puestos de trabajo que generan contratistas". Roses reconoció que el único sector donde se redujo el empleo es el sector químico: "Las únicas luces de alerta se dan en el sector químico que ha sido el que más empleo destruyó, pero es un sector donde se vienen perdiendo fuentes de empleo desde 2013". "El crecimiento fue notable en la industria automotriz/autopartista; siderurgia y de refinación de petróleo", destacó Roses quién desde la Agencia de Desarrollo viene siguiendo de cerca la actividad y situación de cada empresa. ALERTA QUIMICOS El municipio ve con "preocupación lo que viene ocurriendo en los últimos cinco años con las industrias químicas de la zona" y no tienen dudas que allí el principal problema es un tema gremial: "el convenio regional está totalmente desacoplado con el de la Federación Nacional y las empresas cierran o se mudan a otras ciudades donde tienen mejores condiciones de competitividad". "No tenemos manera de convencer a las empresas de que inviertan en Campana y no en el Parque Industrial de Pilar o Garín, porque el convenio que existe hace inviable cualquier inversión. Los trabajadores solos se están dando cuenta de esta situación", destacó el intendente Abella al respecto. Abella reconoció también que analiza firmar un decreto declarando la emergencia del sector y exceptuando del pago de tasas a los trabajadores de Bunge y otras empresas. UN 2018 DE CRECIMIENTO Según destacaron desde la Secretaria de Hacienda, esperan que este año siga está tendencia de crecimiento en la generación de empleo formal y que también sectores como la construcción, que vienen con crecimiento más demorado, también podrían tener un "buen año", sobre todo a partir de proyectos de inversión que están en marcha. "Hay empresas que están en pleno proceso de inversión y otras que lo harán durante este año, somos muy optimistas", destacó Roses.

Desde el oficialismo señalaron que "el crecimiento fue notable en la industria automotriz/autopartista; siderurgia y de refinación de petróleo"



Desde el Municipio aseguraron que "el empleo formal en la zona creció durante 2017"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: