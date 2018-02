Perdieron Rafaela y Agropecuario El sábado del Nacional B entregó resultados como para que la ilusión de los simpatizantes de Villa Dálmine siga creciendo. Es que Atlético Rafaela no pudo sumar y quedó igualado en la cima de la tabla de posiciones con el Violeta (que tiene un partido menos porque ya quedó libre). La Crema cayó sorpresivamente como local ante Brown de Adrogué, que se impuso 3-2. Dos veces lo iba ganando el Tricolor y dos veces lo empató Rafaela. Pero a cuatro minutos del final, Leandro Garate le dio el triunfo al conjunto dirigido por Pablo Vicó. En tanto, en el otro partido que se disputó ayer, el próximo rival de Villa Dálmine, Agropecuario, cayó 2-1 en su visita a Sarmiento de Junín. De esta manera, el elenco de Carlos Casares se quedó en 22 puntos y no pudo alcanzar al Violeta y a Rafaela en lo más alto de la tabla. La fecha continuará hoy con cinco cotejos: Los Andes vs Almagro; Quilmes vs Flandria; Deportivo Morón vs Ferro Carril Oeste; All Boys vs Aldosivi (MdP); y Estudiantes (SL) vs Nueva Chicago. En tanto, el lunes juegan Deportivo Riestra y San Martín (T); y el miércoles lo harán Boca Unidos y Guillermo Brown (PM). Fecha libre tiene Santamarina de Tandil.



"Me da tranquilidad el gol, pero más tranquilidad me da sacar un buen resultado jugando como lo hicimos", señaló el Flaco, quien marcó su tercer tanto en Villa Dálmine. En cambio, para el ex Vélez fue su primero: "Lo necesitaba, me da mucha confianza". Desde situaciones personales distintas, Jorge Córdoba y Favio Durán le aportaron a los simpatizantes de Villa Dálmine la misma alegría. Fueron los autores de los goles para el triunfo 2-0 sobre Juventud Unida de Gualeguaychú, en un partido que volvió a mostrar muy sólido a un Violeta que se ilusiona con pelear arriba hasta el final del campeonato de este Nacional B. El viernes, a Córdoba y Durán los unió el gol. Aunque sus presentes eran disímiles hasta entonces. El "Flaco" fue titular en todos los partidos de la temporada y sumó su tercera conquista del campeonato. En cambio, el ex delantero de Vélez Sarsfield está buscando ganarse un lugar como alternativa de la dupla que conforman Córdoba y Pablo Burzio. De hecho, para el primer partido del año frente a Instituto, Felipe De la Riva ni siquiera lo concentró. Sin embargo, ante Juventud Unida, el DT confió en él cuando debió reemplazar al lesionado Burzio (traumatismo en la cintura). Y Durán respondió: participó de la jugada del primer gol y convirtió el segundo tras una gran acción individual. "Estoy muy contento, esto me da mucha confianza. No estaba teniendo tantos minutos y hoy tuve la oportunidad de jugar todo el segundo tiempo y creo que pude aprovecharla", explicó Durán, quien igualmente remarcó el nivel de Burzio: "Pablo viene haciendo un gran torneo y está rindiendo muy bien. Esperemos que se recupere pronto porque es un jugador muy importante para el equipo". Para Durán, quien se define como "un delantero al que le gusta retroceder para salir a jugar", el tanto marcado el viernes fue su primero en un partido de Primera División. Y fue un golazo: "Tiré la diagonal para afuera y Renzo Alfani me mandó el pelotazo . Metí la cabeza para ganarle en velocidad al defensor (Matías Marchesini), porque sabíamos que era lento y ahí me salió una jugada muy linda (NdR: enganche para un lado y contraenganche de reverso para el otro). Así pude quedar de cara al arquero para definir con zurda", detalló respecto a su gran jugada. Quien también explicó su conquista fue Córdoba: "Por lo general, Nico Sánchez tira el centro al primer palo. Así que le amagué al marcador central y cuando volví a arrancar al primer palo pude anticiparlo. Vi que él iba con el pie, así que no quedaba otra que tirarme de cabeza para ganarle. Es más: cuando cabeceo, quedé perdido, no sabía dónde estaba la pelota. Pero sentí el grito de la gente y entonces sí la encontré. Por suerte fue gol", comentó. Para el ex Douglas Haig y Los Andes, entre otros, fue su tercer gol con la camiseta Violeta. Y todos fueron en Campana (los anteriores, contra Nueva Chicago). "Me da tranquilidad el gol, pero más tranquilidad me da sacar un buen resultado en casa y jugando como lo hicimos: teniendo la pelota, siendo protagonistas. Vengo de otros clubes en los que la pasamos mal y peleamos otras cosas y poder pelear arriba como lo estamos haciendo hoy es de lo más lindo que le puede pasar a un jugador de fútbol. Así que me pone más contento el presente del equipo que hacer un gol", señaló el atacante en rueda de prensa. "Ellos vinieron a plantear un partido de contragolpe con dos líneas de cuatro. Nosotros teníamos que controlar eso y esperar nuestro momento. Y fuimos pacientes e inteligentes. Cuando llegamos al gol, se abrió el partido y eso nos favoreció", fue el análisis de Córdoba respecto al trámite del encuentro ante Juventud Unida. Finalmente, tanto Córdoba como Durán se refirieron a las ilusiones que despierta el presente de Villa Dálmine. Pero lo hicieron con cautela. "El primer objetivo de este año se cumplió: quedar como cabeza de serie para la Copa Argentina", remarcó "el Flaco". "El segundo será entrar al Reducido. Nosotros estamos con toda la ilusión, pero todavía falta mucho. Tenemos que tener la cabeza fría y los pies en la tierra", agregó Córdoba. "Es un torneo muy parejo con muchos equipos fuertes. Es algo lindo estar prendidos ahí. El equipo está ilusionando y la gente también. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo para pelear hasta el final", expresó Durán por su parte.

FESTEJOS. CÓRDOBA LE DEDICA EL GOL A SU FAMILIA TRAS ABRIR EL MARCADOR.





FESTEJOS. DURÁN BAILA TRAS MARCAR EL 2-O QUE SENTENCIÓ EL PARTIDO.



Nacional B:

Córdoba y Durán, los goleadores del Carnaval Violeta

