EN CRECIMIENTO. ANYELÉN, DE 21 AÑOS, ENFRENTÓ A UNA DURA RIVAL, QUE TAMBIÉN ESTABA INVICTA COMO PROFESIONAL EN TRES PRESENTACIONES. "La Peke" derrotó en fallo unánime a la tucumana Natalia Alderete y consiguió su sexta victoria consecutiva como profesional. La velada, realizada el viernes, fue televisada por TyC Sports y tuvo como combate de fondo la victoria de Elías Araujo sobre Javier Clavero por el Título Argentino de la categoría Ligero. La boxeadora campanense Anyelén Espinosa sigue sumando triunfos en su incipiente carrera profesional. El viernes por la noche, "La Peke" (21 años) derrotó por puntos, en fallo unánime, a Natalia Josefina Alderete (35 años) en la categoría Mosca. El combate se desarrolló a seis rounds en el marco de una espectacular velada que se realizó en el Club Olimpia de Venado Tuerto, se televisó por TyC Sports y se cerró con la victoria del local Elías Araujo, quien le quitó el título de Campeón Argentino de la categoría Ligero a Javier Clavero. En cuanto a la pelea de "La Peke", su padre y entrenador, César Espinosa, explicó: "Anyelén marcó diferencias en todos los rounds, pero fue una pelea dura. Enfrentamos una rival asfixiante, que no la dejó trabajar cómoda. Pero Anyelén estuvo fuerte, fue prolija y mostró mejor técnica". Alderete, nacida en Yerba Brava, provincia de Tucumán, es conocida como "El Huracán" y llegaba a esta velada pugilística con tres victorias en tres presentaciones, una de ellas por la vía rápida. O sea: era una púgil peligrosa para la campanenses. "Nos hacía falta una rival así, que la exija al máximo a Anyelén. Queremos estar lo mejor preparados para cuando afrontemos algo grande", señaló César, quien agradeció la colaboración recibida de parte de la Municipalidad de Campana, el Sindicato de Guincheros y la empresa RSC (indumentaria y elementos de boxeo) para poder ser parte de esta presentación en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Ahora, el equipo de "La Peke" está buscando confirmar dos próximos compromisos para la boxeadora local. De esa manera, Anyelén llegaría a ocho como profesional y quedaría lista para encarar una pelea de título. En principio, la boxeadora campanense estaría confirmada para una velada que se realizaría en mayo y que tendría al púgil zarateño Emanuel Cusolito, campeón sudamericano Súper Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en el combate de fondo. Por lo pronto, la agenda de Anyelén marca que el sábado estará participando de una maratón solidaria de 8K que se realizará en de Margarita, Santa Fe, ciudad de origen de "La Peke" y su familia. En tanto, días después será parte en el barrio Las Praderas, donde reside actualmente y cuenta además con una Escuelita de Boxeo junto a su padre, de un programa especial que grabará la señal televisiva deportiva ESPN.



Vista de la previa en Venado Tuerto SUS SEIS VICTORIAS PROFESIONALES 1) 22/10/2016 vs Romina Belén Gorosito (Club Plaza Italia) 2) 09/12/2016 vs Laura Rosa Salazar (Club Pellegrini, Zárate) 3) 03/06/2017 vs Romina Belén Gorosito (Estadio FAB, C.A.B.A) 4) 18/11/2017 vs Jennifer Noeli Mendoza (Estadio FAB, C.A.B.A) 5) 16/12/2017 vs María Laura Cano (Estadio FAB, C.A.B.A) 6) 09/02/2018 vs Natalia Alderete (Olimpia BBC, Venado Tuerto) Parte de la pela pic.twitter.com/jKyz8VbHWG — Anyelen Espinosa (@EspinosaAnyelen) 11 de febrero de 2018 Pesaje Superado ?????? pic.twitter.com/VhhISw9KMW — Anyelen Espinosa (@EspinosaAnyelen) 8 de febrero de 2018

Boxeo:

Anyelén Espinosa sumó un nuevo triunfo en Venado Tuerto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: