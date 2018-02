La Semilla es el florecer. Crecimiento, creatividad, maduración, concreción. Resurgir de las cualidades. Liberación de estructuras que pesan. Kin Semilla 4. Tono 4 es la base, es la forma, es un tono estable. La Semilla en el 4 nos marca como vamos a hacer para llevar a cabo el propósito que nos pide el Dragón 1, durante estos 13 días, como vamos a hacer para comenzar algo nuevo, renacer, re gestarnos, confiar, nutrirnos. La Semilla nos insta a buscar el lugar justo, la tierra negra, abonada, rica, para sembrar ahí y que sea garantía de crecimiento, florecimiento, brote, flor, fruto. La tierra a sembrar puede ser una relación, un trabajo, nosotros mismos, una idea, un proyecto, cualquier cosa que deseemos empezar, una o varias cosas, un amor, porque esta trecena tiene la sanación en la relación , está la Mano en el tono 7, vamos a crecer en relaciones, se viene el amor, conectarnos con el deseo, empezar a romper todo lo que no va y la Noche que nos marca el ritmo interno en el tono 3 nos hace tratarnos con abundancia, amor a nosotros primero y amor después hacia afuera, Comprometidos. Gran trecena la del Dragón, la iniciática, la primera, fuerte, intensa. Canalicemos las energías para que todo fluya a favor, para que nuestra semillita sea planta frondosa, se llene de brotes, de pimpollos, de flores a granel y luego frutos deliciosos,ademas está potenciada por la energia del año semilla 12 Excelente día para buscar un hijo. Las parejas que estén en búsqueda a tenerlo en cuenta. Si hoy no estamos en eje, esta energía nos puede predisponer a estar controladores, asfixiantes, o a sentirnos asfixiados. Estructurados, hacernos los open mind , pero estar todo lo contrario. El tono 4 afecta la muñeca izquierda e intestinos, como estemos de esas zonas, será reflejo de como nos organizamos (desde los pensamientos, emociones, sentimientos) y como hacemos las cosas Son tiempos difíciles en Argentina y en el mundo solo nuestro pensamiento positivo nos puede predisponer a estar mejor. Veamos el vaso medio lleno y en crecimiento aunque cueste. Toda crisis genera oportunidad, de las crisis se crece ,se aprende, se pone la creatividad al servicio, se inventa, ¡PONGAMOSLA EN MARCHA YA! IN LAK´ECH . Feliz finde de carnaval

Alejandra Dip alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar



Calendario Maya - Año Semilla 12:

Semilla 4 - Energía del Domingo 11/02/2018 - Trecena del Dragón

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: