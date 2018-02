Furlán se desmarcó del resto de la UOM nacional y apoyó la marcha del 21

P U B L I C



"Nosotros sentimos que la prioridad es salir a manifestarse en contra de las medidas económicas ", señaló el metalúrgico, también titular de la CGT Regional. El gremio conducido por Antonio Caló confirmó que no participara de la protesta. Pese a que la conducción de la UOM a nivel nacional confirmó en los últimos días que no participará de la marcha del próximo 21 de febrero convocada por un sector de la CGT, el titular de la seccional Zárate-Campana, Abel Furlán, expresó que apoya la movilización porque comparte que "en este momento" la prioridad es hacerle cambiar el rumbo económico al Gobierno. El titular de la CGT Regional comentó que tienen previsto con el resto de las entidades gremiales que la conforman un encuentro el día 15 donde se va a debatir la participación en la marcha. "Seguramente, lo que decidan la mayoría de las organizaciones gremiales es lo que vamos a estar cumpliendo como mandato. Nosotros sentimos que la prioridad es salir a manifestarse en contra de las medidas económicas para que el Gobierno reflexione, reaccione a tiempo y no haga tanto daño como el que viene haciendo en los últimos dos años", explicó Furlan. El metalúrgico, que a su vez ocupa el cargo de secretario de Organización de la UOM nacional, señaló que dentro de su organización tiene "libertades" y que va a hacer uso de ellas. "En este momento, comparto que el tema central que hay que resolver es cambiar el rumbo económico. Me parece que después las diferencias entre dirigentes se tienen que dirimir en otro momento, y en esto yo he sido crítico y lo puedo plantear hoy públicamente porque lo he planteado dentro de mi organización. Pero claramente que acá hay objetivos que tienen prioridades absolutas que son la defensa de los derechos de los compañeros", aseguró Furlán. Días atrás, Emiliano Gallo, secretario de prensa de la UOM, indicó que "los integrantes del secretariado nacional de la UOM, incluyendo al propio Antonio Caló, no están de acuerdo con la decisión de confrontar sin un previo debate interno en la central obrera con el gobierno nacional". Cabe recordar que a mediados de diciembre, Francisco Gutiérrez (también metalúrgico) renunció al cargo de secretario del Interior de la CGT por desavenencias personales con otros dirigentes. La UOM decidió no designar a otro dirigente en ese cargo y quedó solamente como organización adherida a la central obrera.

Furlán se desmarcó del resto de la UOM nacional y apoyó la marcha del 21

