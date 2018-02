Vidal convocó para el jueves a los gremios docentes a la primera reunión paritaria

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, convocó a los sindicatos docentes a una primera reunión de la mesa paritaria 2018 para el próximo jueves, a las 17, en la sede del Ministerio de Economía, en La Plata. Si bien el Ejecutivo no adelantó ningún porcentaje, los sindicatos ya advirtieron que no aceptarán un eventual aumento de sueldo del orden del 15%, como trascendió. La propuesta, según esas versiones, también incluiría una cláusula de revisión en reemplazo de la cláusula gatillo, una herramienta que ya se utilizó en el último año para reajustar los salarios trimestralmente en base a la inflación. Esa posibilidad alertó a los sindicatos bonaerenses, que consideran que la actualización automática es "fundamental". Tras el anuncio de la convocatoria, el titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel, dijo que espera que el gobierno de María Eugenia Vidal "actúe con razonabilidad". "Nuestra expectativa supera el 20%, con cláusula gatillo, y que incorpore las sumas que están fuera del salario básico", aseguró el dirigente docente. "El gobierno bonaerense no nos dijo que no a la clausula gatillo. Hasta ahora no tenemos una negativa, a no ser que ahora tras los dichos del Presidente de la Nación (Mauricio Macri) la provincia de Buenos Aires actúe con la misma decisión", añadió Baradel. En ese marco, el titular de Suteba dijo que buscarán "discutir una agenda integral que procure una educación publica de calidad, algo que no esta ofreciendo el gobierno". "Amerita que nos podamos reunir lo antes posible para poder discutir cómo se mejora la educación en la provincia de Buenos Aires", concluyó Baradel. En tanto, el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, recibió a los representantes de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), encabezada por su secretario general, Fabián Felman. "Como se trata de una confederación, no tienen representación gremial en las provincias, es por eso que tras el encuentro del miércoles le pidieron una nueva reunión al ministro, que finalmente se dio ayer, para plantear algunos temas puntuales de las jurisdicciones provinciales más relevantes para ellos", explicaron voceros del Ministerio. Con el objetivo de retomar el diálogo tras el decreto que modificó la composición de la mesa en la que se discute el convenio nacional de los maestros, el ministro de Educación había convocado ayer a los gremios docentes. De ese primer encuentro no participaron ni la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), que conduce Sonia Alesso, ni el Sindicato de de Docentes Privados (Sadop). En cambio sí estuvieron presentes otros tres gremios docentes nacionales: la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) y la Confederación de Educación Argentinos (CEA). Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) que se negó a participar de estas reuniones y reclama la reapertura de la paritaria nacional, presentó esta semana una ampliación de la denuncia que formuló ante la OIT contra el decreto 52/2018, que modificó la ley de Financiamiento Educativo. En el escrito entregado a los funcionarios del organismo laboral tripartito mundial, los dirigentes de la Ctera Sonia Alesso y Eduardo Pereyra y de la CTA Hugo Yasky exigieron "la urgente apertura de la negociación colectiva docente" y rechazaron "el decreto", a la vez que consideraron que el Estado y las provincias "son corresponsables de sostener la educación según las leyes 26.206 y 26.075". También rechazaron la reforma educativa porque atenta contra "la escuela secundaria y los institutos de formación" y se opusieron a la norma previsional respecto de "la armonización de las cajas provinciales y la eliminación del régimen jubilatorio docente". En tanto, CTERA anunció el martes que el 28 de febrero realizará un congreso en que podría decidirse medidas de fuerza, si el Gobierno nacional no atiende las demandas de reabrir la paritaria nacional del sector.

“Nuestra expectativa supera el 20%, con cláusula gatillo, y que incorpore las sumas que están fuera del salario básico", señaló Baradel (Foto archivo)



Vidal convocó para el jueves a los gremios docentes a la primera reunión paritaria

