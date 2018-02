Últimos lugares para inscribirse en el Torneo FIFA 18

La competencia será en Espacio Campana Joven. Los interesados pueden inscribirse hasta el martes a través de la app de Campana Joven. Hasta el próximo martes 13, los jóvenes –a partir de 12 años- pueden inscribirse para participar del primer torneo FIFA 18. Organizada por la Secretaría de Modernización y Campana Joven, la competencia se desarrollará en Espacio Campana Joven (San Martín y Liniers) la semana próxima. Adriel Gianoni, integrante del área de Modernización del Municipio, informó que "los interesados en inscribirse podrán hacerlo a través de la app de Campana Joven" y que aún quedan algunos lugares disponibles. El torneo - que contó con el asesoramiento y la colaboración de Andrés "El raba" Maro - durará alrededor de dos semanas. Primero se realizará una etapa de clasificación a los Plays Off donde "todos jugarán contra todos". Luego, en una única jornada se disputarán los octavos de final, semifinal y la gran final. "Estos últimos serán en un gran evento. Habrá premios para los tres primeros equipos. Le recomendamos a los jóvenes, por una cuestión de comodidad, traer su propio joystick de Play 4", completó. Por su parte, la secretaria de Modernización, Marina Sánchez, comentó que "este torneo es el puntapié inicial para todas las actividades que la Secretaría de Modernización y Campana Joven desarrollarán este año. Tenemos muchas propuestas de juegos e inclusión tecnológica". "FIFA es uno de los juegos más populares que tiene la Play. Esperamos que puedan acercarse muchos chicos y participar de esta y de muchas otras iniciativas que tenemos para ellos. Queremos promocionar e invitar a este espacio", cerró la funcionaria. Por último, el director de Juventud, Iván Gómez, destacó el trabajo en equipo y el impulso que tiene Espacio Campana Joven. "En el verano este lugar no cerró. Este torneo es un ejemplo de que no paramos y nos preocupamos por brindarles un espacio y actividades para disfrutar y compartir", dijo. Para completar, mencionó: "Aquí hay herramientas tecnológicas que los chicos pueden usar gratis. Este es un lugar municipal y todo lo que pasa por aquí es absolutamente gratuito. Tenemos las puertas abiertas para que todos los jóvenes de la ciudad se acerquen".

La secretaria de Modernización, Marina Sánchez, y el director de Juventud, Iván Gómez informaron sobre la actividad.





Desde el Municipio, con la colaboración de Andrés "El raba" Maro, ultiman detalles para el torneo.

Últimos lugares para inscribirse en el Torneo FIFA 18

