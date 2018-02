Publicidad Tanto el primer equipo masculino como el femenino iniciaron sus trabajos de pretemporada el pasado lunes. También lo hicieron las divisiones juveniles. La competencia oficial de la Federación Metropolitana de Balonmano empezaría en marzo. Desde el pasado lunes, los equipos de handball del Campana Boat Club se entrenan de cara a la temporada 2018 de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). Las categorías mayores, tanto de Varones como de Damas, lo hacen los días lunes, miércoles y viernes, pero en diferentes horarios. Ambos equipos, a cargo del entrenador Eduardo Godoy, se preparan para un año lleno de desafíos. Las Damas vienen de hacer una muy buena campaña en 2017 en la Cuarta categoría de la FEMEBAL. Tal es así que llegó a última fecha con claras chances de conseguir el ascenso a Tercera, aunque finalmente no se les dio por muy poco. A pesar que el objetivo del año 2017 era mantener la categoría, las dirigidas por Godoy superaron sus propias expectativas y terminaron peleando arriba. Es por eso que este año las ambiciones crecieron y se apunta un poco más alto. "El objetivo es mantener la base de juego del año pasado y trabajar más fuerte para mejorar la fuerza, velocidad y variantes de ataque. La idea es tratar de estar en los puestos de arriba", le explicó el entrenador a La Auténtica Defensa. Sin refuerzos por ahora, las chicas se entrenan lunes, miércoles y viernes de 20:30 a 22 hs en el playón del CBC. Por su parte, los Varones tienen novedades para su primer equipo: se sumaron Eduardo Grillo, Leonel Dente, Pablo Bogado y Gonzalo Cominguez. Aún resta definir en qué categoría de FEMEBAL van a competir este año, dado que la federación debe resolver a fines de este mes cuántas serán las categorías de acuerdo a la cantidad de equipos inscriptos. A partir de allí, los Celestes van a saber en concreto si jugarán en Sexta o Séptima División. El año pasado, el equipo que también dirige Eduardo Godoy finalizó en la tercera posición de ocho equipos que formaban parte de la Séptima. Terminó con 16 puntos, a dos unidades de los punteros All Boys y el Municipio de Lomas de Zamora. A pesar de haber sufrido algunas bajas para este año, el objetivo es claro cuando se lo consulta al entrenador: "Hubo renovación. Y en la renovación creemos que se fortalecerá el equipo por los jugadores experimentados que se han sumado. Iremos en busca del ascenso, sin dudas". Los Mayores del CBC también se entrenan los lunes, miércoles y jueves, pero desde las 21.30 hasta las 23 horas. DIVISIONES INFERIORES Las categorías juveniles también comenzaron sus actividades el pasado lunes, también divididas entre mujeres y varones. A cargo de Loana Vietta, las infantiles y menores se entrenan los días miércoles y viernes a partir de las 18.30. En tanto, Tatiana Alvarado entrena a las cadetas y juveniles los miércoles y viernes de 19 a 20.30 horas. "El objetivo principal es sumar muchas jugadoras, hacer crecer la cantidad de niñas en el handball del CBC para poder anotarnos en la federación y no en promocionales", aclaró Loana Vietta, profesora de inferiores y jugadora en Mayores. En tanto, las categorías masculinas se entrenan con el siguiente cronogra-ma: los infantiles y menores practican martes y jueves de 18.30 a 19.30 bajo las órdenes de Julián Barletta; mientras que Cadetes, Juveniles y Juniors lo hacen lunes, martes y jueves de 19.30 a 21 a cargo de Luciano Díaz.

