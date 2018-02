Jugará desde las 17 horas, buscando dejar atrás su racha de tres caídas en fila.

Por la 17ª fecha de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá este martes la visita de Yupanqui en un encuentro que se jugará en el estadio Carlos Vallejos desde las 17 horas con arbitraje de Ramiro Magallán.

Para el Auriazul será la oportunidad de volver al triunfo y de dejar atrás la racha de tres derrotas consecutivas: dos en el final del año pasado y la tercera sufrida en el primer encuentro de este 2018, el pasado lunes frente a Central Ballester.

Para este partido frente a Yupanqui, el entrenador Hugo Medina podrá volver a contar con los volantes Pablo Sosa (cumplió su sanción por acumulación de amarillas) y Alejandro González (purgó la fecha por la roja ante Claypole) y quizás también con Kevin Redondo (traumatismo) y Pablo Godoy (pubalgia).

EN MARCHA. La 17ª fecha de la Primera D comenzó ayer con el sorpresivo empate 1-1 de Central Ballester ante Muñiz. De esta manera, el equipo de José León Suárez dejó pasar la oportunidad de quedar, al menos momentáneamente, como único líder del campeonato (ahora comparte la cima con Victoriano Arenas, ambos con 33 puntos).

Por su parte, Muñiz se mantiene en la última posición con apenas 10 unidades.

Esta fecha continuará hoy con dos partidos: Argentino de Merlo vs Claypole (Kevin Alegre) y Liniers vs Argentino Rosario (Franco Acita). Luego proseguirá el lunes con otros dos cotejos: Lamadrid vs Dep. Paraguayo (Tomás Duilio) y Lugano vs Atlas (Edgardo Kopanchuk). Y se cerrará el martes con tres juegos: Juventud Unida vs Real Pilar (Javier del Barba), Puerto Nuevo vs Yupanqui (Ramiro Magallán) y Victoriano Arenas vs Centro Español (Jonathan de Oto).



POR LA RECUPERACIÓN. ANTE YUPANQUI, EL AURIAZUL TENDRÁ UNA BUENA OPORTUNIDAD DE VOLVER A SUMAR DE A TRES Y ACERCARSE A LOS PUESTOS DE REDUCIDO.

EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 48: En 47 partidos, Puerto Nuevo venció en 20 ocasiones, Yupanqui ganó 17 veces y empataron 10 partidos; Puerto marcó 72 goles, mientras que Yupanqui convirtió 63.

COMO LOCAL PUERTO NUEVO: jugaron 23 veces, Puerto ganó 11 (43 goles); Yupanqui ganó 7 encuentros (28 goles). Empataron 5 veces

COMO LOCAL YUPANQUI: en 24 encuentros, Puerto ganó 9 (29 goles),

Yupanqui logró 10 victorias (35 goles). Empataron en 5 oportunidades.

EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: Fue el sábado 12 de Noviembre de 2016, por la 12ª fecha de la Primera D 2016/17: PUERTO NUEVO 0 - YUPANQUI 2. Goles de Gabriel Roldán de penal y Gianfranco Acosta. Arbitraje de Ramiro Magallán.

EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El 14 de septiembre de 2017, YUPANQUI 1 - PUERTO NUEVO 1. Maximiliano Maciel marcó para el Trapero; y Nicolás Rodríguez para el Portuario.

APOSTILLAS: Dos encuentros sin perder acumula Puerto Nuevo enfrentando a Yupanqui, con una victoria y un empate, ambos en condición de visitante.

Como local,suma seis partidos sin ganar con cinco derrotas (las últimas cuatro consecutivas) y un empate. La última victoria en esta condición ocurrió el sábado 8 de noviembre de 2008, por la 14ª fecha de la Primera D 2008/09. Fue por 2 a 1, con goles de Sebastián Canale y Orlando Sosa.