Breves Deportivas

GANÓ ATL. LAS CAMPANAS Por la cuarta fecha de la Zona D de la Copa Federación Norte 2018, Atlético Las Campanas derrotó ayer 1-0 a Mega Juniors en duelo de equipos campanenses. De esta manera, los dirigidos por Luis Cejas y Carlos Navazzotti llegaron a los 8 puntos, lideran el grupo y quedaron a las puertas de la clasificación a Octavos de Final. En tanto, Mega Jrs sigue en el último puesto de la tabla de posiciones de la Zona D con tan solo una unidad. Hoy, Lima FBC (5 puntos) y Maipú (4) completan esta cuarta fecha del grupo. FEDERAL C: JUEGA LA JOSEFA Por la tercera fecha de la Zona 10 de la Región Pampeana Norte del Torneo Federal C, el Club Atlético La Josefa recibirá esta tarde a La Catedral de Hurlingham (San Felipe tendrá jornada libre). El partido se disputará desde las 17 horas en el estadio Carlos Vallejos del Club Puerto Nuevo. En la primera fecha de esta zona, La Josefa igualó 2-2 con San Felipe, mientras que en la segunda jornada, La Catedral goleó 8-0 como local a San Felipe. PERDIERON LAS AURIAZULES Por la 19ª fecha del Torneo de Primera B de fútbol femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino, las chicas de Puerto Nuevo cayeron 1-0 como visitantes frente a Defensa y Justicia. De esta manera, las Portuarias no pudieron repetir lo hecho en el primer partido del año (victoria 3-0 sobre Atlético Pilar) y dejaron pasar una buena chance de sumar puntos para consolidarse definitivamente el lote de equipos que se clasificarán al Reducido por el tercer ascenso. GOL DE LEO SIGALI El defensor campanense Leonardo Sigali marcó ayer su primer gol con la camiseta de Racing Club y el primero en su regreso al fútbol argentino tras su paso por el Dinamo Zagreb de Croacia. Fue a los 12 minutos del segundo tiempo, con un cabezazo letal tras un córner desde la derecha. Con ese tanto, el "Osito" estableció la transitoria igualdad 1-1 para La Academia en su visita a Olimpo de Bahía Blanca. Finalmente, el equipo de Avellaneda se quedaría con la victoria gracias a un gol convertido por Ricardo Centurión a seis minutos del final. Ayer, además, Vélez perdió 2-0 como local frente a Patronato, mientras que Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en el clásico de La Plata.

Breves Deportivas

