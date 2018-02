Macri cambió graves por agudos…

Freddy Gulin

Repartiendo sus oídos entre graves y agudos, el Presidente fue escuchando a lo largo de todo el año 2017 las estrategias del BCRA y las de la mitad de su gabinete. Desde el BCRA le recomendaban mantener tasas altas para bajar la inflación y desde medio Ejecutivo le advertían que, con esas tasas, el crecimiento se va a frustrar en el año 2018. Creo aquí que Macri, realmente, se llamó a reflexión. Su objetivo es transformar el país manteniendo estable el gasto y haciendo crecer la economía, pero (después del fracaso en su primer año 2016, con un aumento del 40% en los precios) la marcha de la inflación era un factor que le preocupaba y mucho. Por eso seguía escuchando a Sturzenegger, y el titular del BCRA era el eje de toda la estrategia. Sin embargo, cuando le llegaron los números de comercio exterior de noviembre, creo que Macri se asustó. Para ello y como explicación, y si hacemos reflejos interanuales y comparativos, el espejo nos muestra que en noviembre del año 2013 el país había tenido exportaciones por US$ 6.650 millones y, en noviembre de 2017 la venta al exterior fue por apenas US$ 4.610 millones. En 11 meses del año 2011 las exportaciones argentinas sumaron US$ 76.675 millones y en enero-noviembre del año 2017 hubo ventas al exterior por apenas US$ 53.880 millones. Los números de las importaciones directamente le preocuparon en demasía al Sr. Presidente. En noviembre del año 2016 las compras al exterior habían sido por US$ 4.721 millones y en noviembre de 2017 esa cifra llegó a US$ 6.151 millones. En 11 meses de 2016 las importaciones totales sumaron US$ 51.082 millones y en enero-noviembre de 2017, alcanzaron los U$S 61.537 millones. Manteniendo las tasas altas, tomando deuda para financiar el rojo fiscal y atrasando el dólar, el 2017 iba a terminar con un rojo comercial cercano a los US$ 8.000 millones, una pérdida de divisas que la débil economía argentina no está en condiciones de soportar. Por eso creo que el Gobierno cambió los agudos por los graves: ordenó variar completamente la estrategia. Se baja la tasa para mantener el crecimiento, se afloja el objetivo de inflación y se busca financiamiento en el mercado interno, achicando los dólares que se toman en el exterior y que terminan deprimiendo el nivel del tipo de cambio. Con esa decisión, las variables del mercado local tuvieron un vuelco. Las primeras consecuencias del aumento son las metas de inflación que fueron bien concretas. Las tasas de interés de los plazos fijos bajaron inmediatamente, desde una banda de entre 21% y 26% anual hasta un mínimo del 19% y un máximo del 23%. El valor del dólar saltó desde $18,34 y $18,47 (blue) hasta $18,95 y $19,28, respectivamente. Los bonos bajaron 0,7% según el índice MAE. Y las acciones subieron 3,9% en pesos, pero bajaron 0,4% en dólares. Terminó así diciembre y un 2017 que fueron ampliamente beneficiosos para los inversores arriesgados y una calamidad para los inversores "conservadores". En diciembre, una rareza como el Bitcoin (operación de valores digital) anotó una escandalosa suba del 48% mensual, la Bolsa de Buenos Aires subió 12% en pesos o 4% en dólares (con energéticas o financieras saltando entre 20% y 40% en moneda local), el euro subió 8%, el dólar avanzó 7,2%, la inflación estuvo en torno al 2,7%, la Lebac pagó 1,95%, las tasas de los plazos fijos entre 1,5% y 1,8% y los bonos se plancharon abajo de todo con una suba de apenas 0,6%. Así, todo el 2017 cerró con un salto cósmico del 1.383% para el Bitcoin, el Merval ganó 78% en pesos o 56% en dólares (con energéticas y financieras avanzando entre 100% y 700% en moneda local), el euro en pesos trepó 33% y la Lebac pagó 26%, apenas por arriba del 24% de la inflación. A partir de ahí todo fue negativo en términos reales: las tasas, de tasas de los plazos fijos pagaron entre 18% y 21% anual, el dólar subió 17% (por lo que se atrasó siete puntos contra los precios, a pesar de la arremetida final) y los bonos argentinos quedaron en el fondo de todo, con una mejora de apenas 5%. Ahora bien, con todo estas variables que le estoy contando, solamente como información y para tener en cuenta y entender lo difícil y frágil de nuestra economía, Ud. se preguntará, ¿Cómo le va a la economía real con todo esto? Sólo para mostrar un indicador (el granario, nuestros commodities) puede decirse que en todo el año el grano promedio en Rosario bajó 1%, el maíz achicó 3% y la soja declinó 4%. ¿Qué puede cambiar con la nueva meta de inflación y con la nueva opción de financiación elegida por el Gobierno para el año 2018?, varios economistas creen que la inflación tendrá una leve suba: desde el 17% que ya se esperaba ahora la ven en 18% o 20%. La menor entrada de dólares financieros elevará el precio nominal del dólar. Y el desafío inmediato será lo que pase con el stock de Lebac. ¿Renovarán los inversores extranjeros que vinieron a tomar beneficios financieros?, ¿Aceptarán una inflación del 18/20%, con una tasa que ahora pagará 24/26% de arranque? La inflación que muestra diciembre y la marcha de enero, con las nuevas tarifas, los peajes, la medicina prepaga, la renovación de los "Precios Cuidados" desde el 8 de enero, será decisiva. También habrá que ver qué pasa con los endeudados, que tomaron créditos hipotecarios. La suba del dólar hace que los inmuebles suban en pesos, las cuotas se irán para arriba, y hay muchos que tomaron créditos y todavía no compraron. En fin, arranca un año 2018 repleto de incógnitas. ¿Qué refugio habrá que buscar para mantener el valor de lo que se tiene? Hay bases de cálculo para todos los gustos. Quien quiera comparar las cifras de ahora con la Argentina que Eduardo Duhalde le dejó a Néstor Kirchner a fines de 2003 se puede pensar en los siguientes valores: en los últimos 14 años las acciones en pesos subieron 2.704% (340% en dólares), la inflación fue del 1.414%, el precio del Dólar avanzó 537%, las tasas de interés de los plazos fijos pagaron 419% y los bonos argentinos avanzaron 403%. De todos modos estas ideas y opiniones, son eso, ideas y opiniones, pero aquí quiero mencionar una frase de la columna del domingo pasado, del columnista Arq. Jorge Bader: "Perseguir un ideal para lograr lo mejor de lo posible". Es eso precisamente, insistir en el verdadero debate que no estamos dando es qué "modelo económico" queremos.

