Rincón Tuerca

INTENCION: Siempre está con la intención de correr este año en el TC Regional y lo viene pregonando desde el campeonato anterior y el limeño Yamil Bottani espera poder concretarlo con todo su equipo. DISFRUTAR: Sin duda que Marcelo Hilo disfruta de su auto de colección como pocos al cual usa casi en forma cotidiana donde hasta para ir a trabajar sale por la ruta para mostrarse con el mismo. El pelado vive enamorado de su espectacular auto que lo cuida con mucho cariño. HABLAR: Javier Murillo no se cansa de hablar de su experiencia en el último Dakar donde fue componente del equipo de Debesa y el muchacho vivió momentos inolvidables pensando que si se da quiera volver a repetir esta carrera que es un desafío a la naturaleza. SOLO: Finalmente en el taller de Bijarra quedó guardado un solo karting que aún no tiene piloto definido para este año y es posible que tampoco lo lleguen a correr ante la falta de tiempo para preparar el mismo. VENDIENDO: Como lo tenía previsto se terminó vendiendo el auto Gol del Rally Federal propiedad de Alejandro Ferraro que a partir de ahora se trabaja en el nuevo proyecto para un Peugeot que ya comenzará a armar en la ciudad de Mercedes. NUEVO: Esto provocará que este nuevo producto para Ferraro demandará más tiempo para ponerlo en pista y en el arranque del presente campeonato utilizará el Gol que fuera de su propiedad ante el préstamo por parte del comprador del mismo. DEFINIDO: Parece que todo ya está definido y Andrés Kizby se sumará al mundo del karting en la categoría Kart Plus en esta temporada acompañando por papá Carlos que finalmente lo acompañará en este proyecto en la alta competencia. SORPRESA: Por sorpresa la niña Ayelén Falivene tras una nota televisiva se entusiasmó y quiere empezar a correr en karting junto a sus hermanos. El tema ahora está en manos de sus padres que aseguran no tener un presupuesto para que los tres hijos esten corriendo. TIEMPO: Después de un tiempo prolongado Sergio Giordano tomó la determinación que el Fiat Uno para la Clase Dos de Alma sea armado y atendido en su totalidad en el Taller de Juan Sbarra para poder estar presente todas las carreras. ESPERAR: Aunque aún posea todo armado como para correr otro año en karting Maximiliano Lacognata decidió no hacer esta temporada en la categoría Pako y esperar al menos hasta el 2019. El representante de Zárate tiene otros objetivos que cumplir. ENCAMINADO: En la dinastía Rodriguez tienen todo en caminado para continuar esta temporada en el Campeonato de las Cupecitas donde el piloto será Juan Manuel con navegante nuevo a partir de ahora y la asistencia en la planta impulsora por parte de Teodoro Alvarez. DECLARACIONES: Gonzalo Alfonso hizo declaraciones donde volvió a confirmar que con su "tío" Rubén estarán corriendo en la clase potenciada de la categoría Kart Plus en esta nueva temporada. DOCUMENTAL: Aún no trascendió demasiado el tema de que en nuestra ciudad se está trabajando en un documental donde se contará la historia de la creación del primer automóvil argentino donde en la producción están trabajando entre otros: Buzo, Chiorazzo y Marino para concretar esta posibilidad. ARRANCAN: Este año será difícil que este en la alta competencia Daniel Olivera que hará un parate sin saber aún cuando puede arrancar dentro de la temporada con su karting que está listo para ponerlo en pista. ASIGNATURA: El muchacho siempre tuvo el sueño de correr en karting pero nunca lo concretó y ahora al tener que acompañar al kartódromo a su hijo Diego Carfagno ve mas cerca que nunca al menos girar en pista y despuntar una asignatura pendiente. SANA: Tras la buena performance de la temporada anterior en los chasis del Regional Sergio Yacobbone va este año con la sana intención de volver a pelear el campeonato con el auto que se mostró muy competitivo y contará con la atención de toda su familia en su taller en la vecina ciudad de Zárate. ATENDER: Como ya ocurrió en otro momento una vez más Diego Bidegain está trabajando en el kartódromo de Zárate donde el preparador tiene a su cargo diferentes motores que atender. EXPERIENCIA: Continuando con Diego Bidegain viene de hacer una experiencia en el Turismo Pista como componente del equipo de competición de Diego Coronel donde allí fue acaparando experiencia a lo largo de toda la temporada. VIAJE: En sus vacaciones anuales José Luis Iglesias decidió junto a su señora desarrollar un viaje en crucero donde vivió una experiencia no muy habitual aunque nuestro personaje regresó a tierra tras navegar una semana no muy conforme porque le molestaba tener que lidiar con mucha gente. Mirá vos!! FECHA: Ya quedó confirmado que la primera fecha del campeonato de la categoría MX del Norte de Motocross se desarrollará en el circuito "El Salvaje" en la vecina ciudad de Zárate en el próximo mes de marzo donde ya se puede ir a probar al estar habilitado el mismo. CAMIONETAS: A lo ya anunciado en su momento en esta columna en la estructura de Daniel Berra ahora se acaba de confirmar la atención de dos motores para dos camionetas para la nueva categoría que implementó la AC.TC que adquirió Cristian Doce y atenderá el limeño. LICENCIA: Días atrás Ignacio López se hizo la licencia médica pensando en lo que será el arranque del campeonato de la categoría Prokart que será en el próximo mes. Como siempre contará con el equipo que comanda su padre. ACLARAR: Aunque Cyntia Bertozzi se la pudo ver girar con su Karting en el Kartódromo de Zárate la señora aclaró que este año no piensa en participar en la categoría Regional porque razones laborales no le dan los tiempos para estar en la alta competencia. YERBA: A propósito de Cyntia su marido Andres posee una casa de repuestos en Zárate en Zárate donde hay piezas para todos los gustos pero el muchacho posee una debilidad muy particular que consiste que si deseas tomar unos mates con Don Romero tenes que comprar o llevar un paquete de yerba. Sin duda la señora lo tiene muy bien enseñado. No contamos con su astucia. PERMITIR: Si el proyecto se puede concretar en forma y en termino la incorporación de otro auto en el equipo de Rally Federal será antes del inicio del presente certámen lo que permitirá tener otro Emma en pista. Bienvenido!! DUDAS: La llegada de los motores multiválvulas a la categoría TC Pista tiene un poco preocupado a los pilotos por este tema de las cuestiones presupuestarias y dentro de este contexto el representante de Campana en la categoría tiene dudas si estará arrancando este año con la Chevy. NUMERO: Aún no llegó al número final que necesita Juan Pablo Galliano con la recaudación del bono contribución que realizó en la búsqueda de juntar parte del presupuesto para terminar la Cupecita de la Clase A del TC Bonaerense. NUMERO II: Siguiendo con "Juampi" Galliano este año le corresponde el número 17 en los laterales del auto como marca el ranking número que el piloto en cuestion decidió no utilizar y ya conversó con los dirigentes de la categoría para cambiarlo lo cual ya fue autorizado. POSEER: La continuidad de Emilio Gobetto no está definida en la alta competencia donde posee una cupecita para la clase A del TC Bonaerense y una Chevy para la GTA del TC Regional y por el momento no utilizó los servicios de su motorista Daniel Berra. RALLY: Siguen las conversaciones para tratar de que la categoría Rally Federal este una vez más en nuestra ciudad para realizar otra fecha de su calendario. En principio la voluntad de ambas partes está, ahora habrá que redondear el número final del presupuesto que provoca tal emprendimiento. NOCTURNO: El próximo sábado por la noche está programado desarrollar una carrera de karting en el kartódromo de Zárate para todos aquellos que deseen estar en esta competencia tan particular. ANUNCIAR: Los dirigentes de la categoría Alma anunciaron que ya está abierta su sede social Luis Altuna para todos los socios que deseen ir a realizar los trámites correspondientes para poder correr en la presente temporada. En el horario de 14.30 horas hasta las 18 hs se puede visitar la misma. CONOCER: Parece que no cayó bien que se diera a conocer en esta sección a quienes aún adeudan los correspondientes asados en el taller de la calle Chacabuco al robusto armador de karting que sigue en la dulce espera. AFRONTAR: Lo curioso del tema a decir de los componentes del equipo que preside el robusto armador es que se hacen los ofendidos pero ninguno afronta la situación gastronómica y temen ahora que se debilite el Kia de esta estructura. Será para tanto!? SENTENCIAR: Mientras en el taller se trabaja en el armado del auto para estar desde la primera en la categoría Alma el piloto anda haciendo loby y no meten mano en terminar el Fiat Uno. Ahora sus colaboradores lo sentenciaron y si no asume que debe poner su esfuerzo será difícil verlo en La Plata corriendo. SERA CIERTO?: Que el motorista se fue de vacaciones y se olvidó no se acordó de saldar las deudas pendientes de la última carrera de karting a sus fieles proveedores que están que trinan por tal situación. Que bochorno!!

